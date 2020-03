'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (22 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yarma çorbası tarifi,pirzola tarifi, sade bulgur pilavı tarifi ve prenses tatlısı tarifi var.

Yarma çorbası tarifi

Yarma çorbası malzemeleri

1/2 su bardağı yarma buğday (önceden suda bekletilmiş)

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı nohut(önceden haşlanmış)

1/2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yarma çorbası üzeri İçin

2,5 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarma çorbası yapılışı

Derin bir tencereye 1 su bardağı su dökün. Tuz, yoğurt ve yumurtayı pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Ardından geriye kalan suyu da üzerine ilave edin ve ocağın altını açın. Önceden suda bekletilmiş buğday ve haşlanmış nohutu da ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan ve koyulaşan çorbanın altını kısın. Ayrı bir tavada tere yağını kızdırın ve üzerine naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar bekleyin. Naneli yağı ocaktan alıp çorbanın içerisine karıştırın ve ocağın altını kapatıp sıcak olarak servis edin.

Pirzola tarifi

Pirzola malzemeleri

8 adet kuzu pirzola

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 dal biberiye

1 çay kaşığı iri çekilmiş deniz tuzu

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Pirzola sosu için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

4 dal maydanoz

4 dal taze kişniş

Pirzola tarifi yapılışı

Kuzu pirzolaları derin bir karıştırma kabına alın. Zeytinyağı, biberiye ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle harmanlayın. Oda ısısında marine olan pirzolaları, üzerine deniz tuzu serptikten sonra önceden ısıtılmış döküm tavada ve yüksek ateşte 2-3 dakika mühürleyin. Dış kısmında bir kabuk oluşan ve mühürlenen pirzolaları önceden ısıtılmış sıcak fırın kabına yan yana yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında, 10-12 dakika aralığında fırınlayıp damak tadınıza uygun olan pişirme oranına getirin. İsteğe bağlı servis esnasında kullanacağınız sos için; ayıklanmış taze kişniş ve maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Rendelenmiş limon kabuğu, sarımsak ve zeytinyağı ilavesiyle karıştırın.

Sade bulgur pilavı tarifi

Sade bulgur pilavı malzemeleri

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet büyük boy soğan(yemeklik doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 - 2,5 su bardağı sıcak su

2 çay kaşığı tuz

Sade bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine tereyağı ve zeytin yağını koyup kızdırın. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ekleyip, soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Üzerine bulguru ekleyip 2-3 dakika kadar daha kavurun. Ardından tuz ve sıcak suyu ekleyip güzelce karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ateşte kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra altını biraz kısıp pişmeye bırakın. Pilavınız piştikten sonra ocağın altını kapatın ve 1-2 kere pilavı karıştırıp kapağını tekrar kapatın ve en az 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Sıcak servis edin.

Prenses tatlısı tarifi

Prenses tatlısı malzemeleri

4 adet orta boy yumurta

3 kahve fincanı toz şeker

1,5 kahve fincanı sıvı yağ

1,5 kahve fincanı süt

1 paket şekerli vanilin

1 paket kabartma tozu

5 kahve fincanı un

1 fiske tuz

Prenses tatlısı üzeri için:

1 paket kakaolu petibör bisküvi

1 paket krem şanti

1 paket vanilyalı ya da sade puding

3 -4 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Böğürtlen veya çilek

Keki ıslatmak için:

2 su bardağı süt

Prenses tatlısı yapılışı

Keki hazırlamak için 4 adet yumurtanın sarıları ve akları birbirinden dikkatlice ayırın. Bir çay kaşığının ucuyla tuz ilave edilerek mikser yardımı ile yüksek devirde köpük köpük olana kadar iyice çırpın. İyice kabaran yumurta aklarına yavaşça toz şeker ilave edilip çırpmaya devam edin. Şekerle yumurta akları iyice özdeşleştikten sonra kalan yumurta sarıları teker teker ilave edilerek çırpma işlemine 5 dakika kadar daha devam edin. Ardından süt ve sıvıyağ eklenerek şeker ve yumurtaları ilave edin. Ayrı bir kabın içinde 5 kahve fincanı un, kabartma tozu ve şekerli vanilin eleyip iyice karıştırın. Yumurtalı ve şekerli sıvı karışımın içine kuru olan unlu karışım azar azar ilave edilerek tahta kaşıkla söndürmeden dikkatlice karıştırın. Kek karışımı yağlanmış tercihen kare bir borcama dökün ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirin. Kek fırında pişerken üzeri için krem şanti paketin üzerinde yazdığı şekilde hazırlayın. Aynı şekilde sade ya da vanilyalı puding de tarifine uygun şekilde pişirilerek, kabuk yapmaması için ara ara karıştırılacak, soğumaya bırakın. Krem şanti ve puding bir miktar soğuduktan sonra yine mikser yardımı ile çırpılarak kenara alın. Kek piştikten sonra fırından alınıp bir miktar soğumaya bırakın. Ardından üzeri için ayrılan süt dikkatlice kekin her yerine yedirin. Kekin sütü çekmesinin ardından rondodan geçirilmiş bir paket kakaolu petibör bisküvinin yarısını kekin her tarafına dikkatlice yayın. Üzerine daha önceden hazırlanan pudingli krem şanti karışımını dikkatlice döküp bir spatula yardımı ile düzleştirin. Soğumaya bırakın. Dolapta iyice soğuyup içini çeken prenses tatlısının üzerine kalan bisküvilerden serpiştirerek yüzeyi kaplayın. Son olarak 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi pastanın her yerine serpiştirerek servis edin.