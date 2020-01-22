'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (22 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yoğurt çorbası tarifi, pırasa yemeği tarifi, nohut salatası tarifi ve elmalı kurabiye var.

Yoğurt çorbası tarifi

Yoğurt çorbası malzemeleri

- 4 yemek kaşığı pirinç

- 1 yemek kaşığı un

- 1,5 su bardağı yoğurt

- 3,5 su bardağı su

- 1 çay kaşığı tuz

Yoğurt çorbası üzeri için:

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

Yoğurt çorbası yapılışı

Orta boy bir tencerenin içerisine pirinçleri koyun. Üzerine suyu ilave edin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Bir kabın içerisine yoğurt ve unu aktarın. Güzelce çırpın ve içerisinde unun topaklanmamasına dikkat edin. Ocağın üzerinde pişen pirinçlerin suyundan bir kepçe alıp yavaşça yoğurtlu karışıma ilave edip karıştırın. Ardından bu işlemi birkaç kepçe daha ilave ederek gerçekleştirin. Ocakta pişmekte olan pirinçlerin üzerine yoğurtlu karışımı çok dikkatli ve yavaş bir şekilde, incecik bir ip halinde dökerek bir yandan da karıştırın. Bu şekilde tüm yoğurdu ilave ettikten sonra kaynayana kadar güzelce karıştırın. Kıvamı size koyu gelirse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra içerisine tuzunu ilave edin. Ayrı bir tavanın içerisinde tereyağını eritin ve üzerine kuru naneyi ekleyerek hafifçe yakın. Elde ettiğiniz bu sosu çorbanın üzerine gezdirin.

Pırasa yemeği tarifi

Pırasa yemeği malzemeleri

- 4-5 dal pırasa (beyaz kısımları kullanılacak)

- 2 adet havuç

- 2 adet domates

- Yarım yemek kaşığı domates salçası

- Yarım Türk kahvesi fincanı pirinç

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Pırasa yemeği yapılışı

Pırasa yemeği yapmak için öncelikle pırasalar temizlenir ve 1 cm uzunluğunda doğranır. Bol su ile yıkanarak suyunu süzdürün. 2 adet orta boy havucun dış kısmı soyulur ve ince ince halka şeklinde doğranır. Tencereye sıvı yağ alınarak salça eklenir ve kavrulur. Kabukları soyulup küçük doğranmış domates eklenerek 1-2 dk kavrulur. Daha sonra havuç ilave edilir ve 2-3 dakika hep birlikte kavrulması sağlanır. Suyu süzülen pırasalar ilave edildikten sonra karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Pırasa suyunu salıp, suyunu çekene kadar bu şekilde pişirilir. Son olarak yıkanmış pirinç ilave edilir, tuzu ayarlanır ve yemekle aynı hizaya gelecek kadar sıcak su eklenir. Su miktarı gerekirse eğer sonradan ilave ederek ayarlayabilirsiniz. Tencerenin kapağı kapatılarak havuçlar ve pırasalar pişene kadar pişirilir.

Nohut salatası tarifi

Nohut salatası malzemeleri

- 1 su bardağı haşlanmış nohut

- 1 adet kırmızı biber

- 1 adet kuru soğan

- 200 gr konserve mısır

- Yarım demet maydanoz

- Yarım demet dereotu

- Yarım limon

- Zeytinyağı

- Tuz

Nohut salatası yapılışı

Kırmızı biber ve soğan küçük küçük doğranır. Maydanoz ve dereotu ince ince kesilir. Derince bir kaba malzemeler alınır. Limon suyu, zeytinyağı ve tuz eklenerek salata karıştırılır, servis tabağına alınır.

İpucu

Nohutları 1 gece öncesinden ıslatırsanız ertesi gün kolay bir şekilde haşlarsınız. Nohut salatanıza isteğe bağlı olarak nar ekşisi ilave edebilir, malzemeleri damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz.

Elmalı kurabiye tarifi

Elmalı kurabiye malzemeleri

- 4 su bardağı un

- 3/4 su bardağı toz şeker

- 1/3 su bardağı yoğurt

- 1/3 su bardağı sıvı yağ

- 200 gram tereyağı

- 1 çay kaşığı karbonat

- 1 çay kaşığı limon suyu

Elmalı kurabiye iç harcı için:

- 4 adet kırmızı elma(rendelenmiş)

- 1/2 su bardağı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Elmalı kurabiye yapılışı

Rendelenmiş elmayı tavaya alın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve elmalar karamelize olana kadar pişirin. Elmalı harç piştikten sonra üzerine yarım su bardağı kadar dövülmüş ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin ve karıştırın. Hamurunu hazırlamak için bir kasede limon suyu ve karbonatı karıştırıyorum. Derin bir kasede, tereyağı sıvı yağ, yoğurt, toz şeker ve limonlu karbonat karışımını birleştirin. Unu da azar azar ekleyerek, ele yapışmayan yumuşak olan bir hamur elde edin. Hamuru tezgahın üzerinde toparlayın. Hamuru tezgahta güzelce açın. Yuvarlak şekiller çıkarın. Yuvarlak kurabiye hamurunun tam ortasına elmalı harçtan koyun ve ağzı açık kalacak şekilde yarım ay şekli verin. Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Oda sıcaklığına gelen kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

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