'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü

Günün menüsü

Erişteli Yoğurt Çorbası

Fırında Tavuk Şiş

Roka Salatası

Kadayıflı Muhallebi Tatlısı

Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı erişte

1 su bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı un

Tuz

Su

Sosu için

Tereyağ

Nane

Pul Biber

Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Çorba yapacağınız tencereye tereyağını ve sıvı yağı koyun. Tereyağ eridikten sonra erişteyi koyun ve kavurun. Hafif kızarmaya başladığında 1 litre kaynamış suyu ilave edin ve eriştelerin biraz yumuşamasını bekleyin.

Ayrı bir kapta yoğurt ve unu karıştırın. Katı kıvamlıysa bir iki kaşık su ile karışımı açın. Kaynayan çorba suyundan bir iki kaşık alıp yoğurt karışımını ılıtın. Direk koyarsanız yoğurt kesilir. O yüzden kaynayan sudan birer kaşık alıp ılıtırsanız kesilmeden kıvamlı bir çorba olmasını sağlayacaksınız.

Karışımı kaynayan suya yavaş yavaş karıştırarak dökün. Kaynama durduysa eğer kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Tuz ve sarımsakları ezin. Erişteler iyice yumuşadıktan sonra kaynayan çorbaya ezilmiş sarımsağı ekleyin. Bir süre kaynattıktan ve istenilen kıvamı elde ettikten sonra pul biberli, naneli tereyağını ilave edebilirsiniz.

Fırında Tavuk Şiş Tarifi

Malzemeler

500 gram kemiksiz kuşbaşı tavuk göğsü

1 adet büyük boy soğanın suyu

2 yemek kaşığı yoğurt

3 diş sarımsak

1,5 kahve fincanı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kuru kekik

1 dal biberiye (arzuya göre)

Araları için:

Arzu ettiğiniz sebzeleri ekleyebilirsiniz

Fırında tavuk şiş nasıl yapılır?

Kuşbaşı tavukları bir karıştırma kabına alın ve üzerine zeytinyağı, yoğurt, soğan suyu, rendelenmiş sarımsakları, tuz ve baharatları ekleyip güzelce harmanlayın. Buzdolabında 1 saat, eğer bir sonraki gün için yapacaksanız 1 gece bekletin. Sebzeleri de orta boyutta olacak şekilde doğrayıp üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin ve harmanlayın. Tavuk ve sebzeleri sırayla çöp şişlere dizin. Fırın tepsisinin üzerine fırın telini yerleştirin. Fırını 200 derecede 5 dakika kadar ısıtın. Ardından fırının kapağını açıp hazırladığınız çöp şişleri telin üzerine yerleştirin. Yaklaşık 20 dakika pişirin.

Roka Salatası Tarifi

Yarım demet roka

2 yaprak marul

3 dal nane

2 küçük domates

2 adet yeşil soğan

Zeytinyağı

Limon

Tuz

Roka salatası nasıl yapılır?

Yeşillikleri sirkeli suda bekletip güzelce yıkadıktan sonra tüm yeşillikleri (marul, nane ve roka) doğrayın. Soğanı ince ince kıyıp salataya ekleyin. Üzerine küçük çeri domatesleri ekleyin. Limon, zeytinyağı ve tuz ayrı bir kapta iyice karıştırıp salataya ekleyebilirsiniz.

Kadayıflı Muhallebi Tatlısı

Malzemeler

250 gram kadayıf

5 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı tereyağı

Bir su bardağı iri dövülmüş ceviz

Muhallebi için:

1 litre süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Kadayıflı Muhallebi Tatlısı nasıl yapılır?

Tereyağını geniş bir tavada eritin. Kadayıflarınızı şekerle birlikte tereyağında ara sıra karıştırarak kısış ateşte kavurun. İçine dövülmüş cevizinizi ekleyip altını kapatın. Başka bir kaba alıp soğumaya bırakın.

Bir sos tenceresinde un, nişasta, vanilya, şeker ve yumurtayı karıştırın. Sütü de ekleyip pişirmeye başlayın. Muhallebi kıvamını alınca altını kapatıp soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine krem şantiyi ilave edip mikserle çırpın.

Kadayıflarınızın yarısını dikdörtgen tepsinizin tabanına iyice yayın. Üzerine muhallebinin tamamını her tarafı eşit olacak şekilde yayın. En üste kadayıfların kalanını döküp yine her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın. En az 2 saat buzdolabında katılaşması için bekletin. Ardından dilimleyip servis edebilirsiniz.