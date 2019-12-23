'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (23 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde soğan çorbası tarifi, zeytinyağlı dolma tarifi, cacık tarifi ve bademli havuçlu kek tarifleri var.

Soğan çorbası tarifi

Soğan çorbası malzemeleri

- 2 litre et suyu

- 5 - 6 adet soğan

- 4 silme yemek kaşığı tereyağ

- 1 bardak rendelenmiş kaşar peyniri

- 7 adet tost ekmeği

Soğan çorbası yapılışı

Soğan ayıklanıp ince ince dilimler halinde kesilir. Yağla birlikte açık pembe renkte kavrulur. Et suyu ekleyip 20 dakika orta ateşte pişirilir. Ekmek dilimlerine kaşar peynir serpiştirilip fırında kızarana kadar pişirilir. Daha sonra kare şeklinde küçük parçalara bölünür. Çorbaları tabaklara alıp üzerine hazırlanan ekmekten koyun ve servis edilir.

Zeytinyağlı dolma tarifi

Zeytinyağlı dolma tarifi malzemeleri

- 1 kilo dolmalık biber

- 2 su bardağı pirinç

- 1 su bardağı zeytinyağı

- 50 gram dolmalık fıstık

- 50 gram üzüm

- 1 tatlı kaşığı yenibahar

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı kekik

- 1 çay kaşığı kuru nane

- 3 adet kesme şeker

Zeytinyağlı dolma yapılışı

Yağ tencereye koyulur. İnce kıyılmış soğan ve fıstık ilave edilir 1 - 2 dakika hafifçe çevrilir. Ayıklanmış, yıkanmış pirinç de ilave edilir ve 1 - 2 kere çevrilir. Yıkanmış ve sapları çıkartılmış üzüm, yenibahar, şeker, tuz,kekik, nane de eklenip 1 - 2 defa karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılıp ateşten alınır. Dolmanın içi soğuyunca, ayıklanıp yıkanmış, kapak kısmı kesilmiş ve içi temizlenmiş olan dolmalık biberlere hazırlanan harç doldurulur. Domatesin kabukları kesilerek biberlerin üzerine kapat olarak kapatılır. Altı düz bir tencereye yan yana gelecek şekilde bütün biberler dik olarak sıralanır. 1,5 bardak kadar su konulur ve orta ateşte yarım saat pişirilir. Ilındıktan sonra servis edilir.

Cacık tarifi

Cacık malzemeleri

- 3 su bardağı yoğurt

- 1,5 su bardağı soğuk su

- 4 adet orta boy salatalık

- 2 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/4 demet dereotu

Cacık servisi için:

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı)

- 1 tatlı kaşığı sirke (isteğe bağlı)

- 1 tatlı kaşığı kuru nane (isteğe bağlı)

Cacık yapılışı

Yıkanan salatalıkların uç kısımları kesilir ve alacalı soyulur. Salatalıklar küçük küpler halinde kesilir veya rendenin büyük kısmında rendelenir. Küçük parçalar halinde kesilen sarımsağa tuz eklenir ve iyice dövülür. Dereotu incecik kıyılır. Salatalıklar, sarımsak ve dereotu yoğurda eklenir. Azar azar eklediğiniz suyla karıştırarak istediğiniz kıvamı elde edin. Servis ederken zeytinyağı, sirke, nane ekleyebilirsiniz.

Havuçlu bademli kek tarifi

Havuçlu bademli kek malzemeleri

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağından biraz az süt

- 1 su bardağı rendelenmiş havuç

- 1 su bardağı çekilmiş badem

- 2 su bardağı un

- 2 paket kabartma tozu

- 1 çay kaşığı tarçın

- 1 paket vanilya

Havuçlu bademli kek yapılışı

3 yumurtayı blender da çırpın. Köpürene kadar şekeri ekleyip biraz daha çırpın. Süt, sıvı yağ, tarçını ve unu katarak iyice çırpın. Hamur kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Rendelenmiş havucu ve bademi ekleyerek karıştırıp 180°fırında pişirin.

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