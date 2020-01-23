'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (23 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde ezogelin çorbası tarifi, fırında çupra tarifi, çoban salatası tarifi ve sultan tatlısı var.

Ezogelin çorbası tarifi

Ezogelin çorbası malzemeleri

- 2 çay bardağı mercimek

- 3 yemek kaşığı pirinç

- 2 yemek kaşığı bulgur

- 1 adet soğan

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 6 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 tatlı kaşığı tuz

Ezogelin çorbası yapılışı

Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın. 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin. 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Kavrulan sosunuzu ocaktan alın. Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin. Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Fırında çupra tarifi

Fırında çupra malzemeleri

- 2 adet deniz çuprası

- 2 orta boy kuru soğan

- 5 diş sarımsak

- 1 adet limon

- 2 adet defne yaprağı

- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz

- Karabiber

Fırında çupra yapılışı

Fırında çupra yapmak için kişi sayısına göre çupra alın. Ayıklanmış çupraları iyice yıkayın ve 20 dakika süzgeçte süzülmesini sağlayın. Çupra süzülürken soğanı halka halka doğrayın. Tepsinin altına önce halka soğanlar yerleştirip balığın alt zeminini hazırlayın. Bıçakla balıkların yüzeyine yatay 2 çizik atın. İç kısımlarına 1'er adet defne yaprağı koyun. Limonu halka halka dilimleyin ve balıkların içerisine birer dilim yerleştirin. Kalan limon dilimlerini tepsiye yayın. Zeytinyağı ve kırmızı biberi bir kasede karıştırın. Fırça yardımıyla balıkların üzerine sürün. Son olarak tuz, karabiber ve sarımsakları bütün olarak serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 40 dakika pişirin.

Çoban salata tarifi

Çoban salata malzemeleri

- 4 adet orta boy domates

- 3 adet orta boy yeşil biber

- 2 adet orta boy salatalık

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 1/4 demet maydanoz

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Çoban salata yapılışı

Domatesleri ince ince doğrayın. Kabuğu soyulan salatalıkları domatesler gibi ince ince kesin. Biberleri ortadan ikiye bölüp yarım ay şeklinde kesin. Kuru soğanı ince ince doğrayın ve maydanozu incecik kıyın. Kuru soğan hariç bütün malzemeleri salata kabında karıştırın. Salata tabağına aldığınızda üzerine kuru soğanları ekleyin. Tuzu, zeytinyağını ve taze limon suyunu üzerine ekleyip servis edin.

Sultan tatlısı tarifi

Sultan tatlısı malzemeleri

- 200 gram tereyağı

- 1 su bardağı toz şeker

- 2 adet yumurta

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

- 1/2 su bardağı Hindistan cevizi

- 1 su bardağı irmik

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 3 su bardağı un

Sultan tatlısı şerbeti için:

- 1 su bardağı toz şeker

- 1,5 su bardağı su

- 2 damla limon suyu

Sultan tatlısı üzeri için:

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı haşhaş tohumu

- 1 su bardağı ceviz içi

Sultan tatlısı yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynatın. Kaynadığında üzerine limon suyu ekleyin ve bir kaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yoğurma kabına tereyağı ve şekeri koyun. Şeker eriyene kadar çırpın. Yumurta ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Hindistan cevizi, irmik ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilyayı ekleyip tekrar çırpın ve unu yavaş yavaş ekleyip yoğurmaya başlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayın. Yuvarladığınız hamuru önce süte, daha sonra haşhaş tohumuna bulayın. Yağlı kağıt serdiğini fırın tepsisine yerleştirin ve bütün hamurlar bitene kadar sırasıyla bu işlemi yapın. Hamurların tam ortalarına cevizi bastırıp koyun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika pişirin. Pişen tatlıya sıcakken soğuyan şerbeti dökün ve çekene kadar bekletin. Tatlı şerbeti çekince servis edebilirsiniz.

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