'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (24 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yayla çorbası tarifi, zeytinyağlı dolma tarifi, cacık tarifi ve bademli havuçlu kek tarifleri var.

Yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası malzemeleri

- 1 çay bardağı pirinç

- 7 su bardağı su

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 yumurta

- Yarım çay bardağı un

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- Tuz

- Nane

Yayla çorbası yapılışı

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta, nane ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır. Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatılır. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorbamız piştikten sonra altı kapatılır. Çorbamızı hazır.

İzmir köfte tarifi malzemeleri

- 4 adet patates

- 4 adet yeşil biber

- 2 adet domates

İzmir köfte kızartmak için:

- 1,5 su bardağı ayçiçek yağı

İzmir köftesi için:

- 500 gram orta yağlı kıyma

- 1 adet rendelenmiş kuru soğan

- 3 yemek kaşığı galeta unu

- 1 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kimyon

İzmir köfte sosu için:

- 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 2 adet rendelenmiş domates

- 2 su bardağı sıcak su

- 1/2 çay kaşığı tuz

İzmir köfte yapılışı

Köfte harcı için gerekli bütün malzemeleri bir kapta birleştirin ve iyice yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız harçtan köfteleri yapmak için parçalar alın ve parmak şeklinde yuvarlayın. Patatesleri kabuklarını soyup yıkayın ve elma dilimi olarak doğrayın. Domatesleri halka halka doğrayın ve biberleri ortadan ikiye bölün. Derin bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Daha sonra ilk patatesleri ve sonra köfteleri kızartın. Bu arada sosunu hazırlayın. Domates salçasını ayçiçek yağında 2 - 3 dakik kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyip karıştırın. Üzerine sıcak su ve tuzu ekleyip kaynayana kadar pişirin. Kaynayınca ocağın altını kapatın. Köfteleri ve patates dilimlerini tepsiye dizin. Aralarına domatesleri ve biberleri ekleyin. Hazırlanan sosu üzerinde gezdirip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Sebzeli bulgur pilavı malzemeleri

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- 1 orta boy soğan

- 3 biber

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 kapya biber

- 2 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 4 su bardağı su (kaynar)

Sebzeli bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine yağı alın ve eritin. Eriyen yağın içerisine yemeklik doğranan soğanları ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun. Soğanların üzerine küp küp doğranan biberleri ve kapya biberi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulunca üzerine salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar yine kavuruyoruz. Üzerine bulgurları ekleyip iyice karıştırıyoruz. Üzerine kaynar suyu ekleyip tuzu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Bulgurlar şişip suyu çekince altını kapatıyoruz.

Ispanaklı kek tarifi

Ispanaklı kek malzemeleri

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı süt

- 1/2 su bardağı zeytinyağı

- 2,5 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 200 gram ıspanak

- 1 adet damla sakızı

Ispanaklı kek üzeri için (isteğe bağlı):

- 2 patek toz krem şanti

- 1 su bardağından biraz fazla süt

Ispanaklı kek yapılışı

Yumurta ve koz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Ispanağı, damla sakızını ve sütü mutfak robotundan geçirin. Elde ettiğiniz karışımı kek harcına ilave edin. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında ortalama 35 - 40 dakika pişirin. Pişen keki servis tabağına çıkartın. Krem şanti eklemek istiyorsanız krem şantiyi hazırlayın ve buzdolabında bekletin. Kek soğuyunca üzerini krem şantiyle kaplayıp servis edebilirsiniz.

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