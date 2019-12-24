"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (24 Aralık 2019)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak yayla çorbası tarifi, İzmir köfte tarifi, sebzeli bulgur pilavı tarifi ve ıspanaklı kek tarifleri.
Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yayla çorbası tarifi, zeytinyağlı dolma tarifi, cacık tarifi ve bademli havuçlu kek tarifleri var.
Yayla çorbası tarifi
Yayla çorbası malzemeleri
- 1 çay bardağı pirinç
- 7 su bardağı su
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yumurta
- Yarım çay bardağı un
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- Tuz
- Nane
Yayla çorbası yapılışı
Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta, nane ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır. Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatılır. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorbamız piştikten sonra altı kapatılır. Çorbamızı hazır.
İzmir köfte tarifi
İzmir köfte tarifi malzemeleri
- 4 adet patates
- 4 adet yeşil biber
- 2 adet domates
İzmir köfte kızartmak için:
- 1,5 su bardağı ayçiçek yağı
İzmir köftesi için:
- 500 gram orta yağlı kıyma
- 1 adet rendelenmiş kuru soğan
- 3 yemek kaşığı galeta unu
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
İzmir köfte sosu için:
- 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 adet rendelenmiş domates
- 2 su bardağı sıcak su
- 1/2 çay kaşığı tuz
İzmir köfte yapılışı
Köfte harcı için gerekli bütün malzemeleri bir kapta birleştirin ve iyice yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız harçtan köfteleri yapmak için parçalar alın ve parmak şeklinde yuvarlayın. Patatesleri kabuklarını soyup yıkayın ve elma dilimi olarak doğrayın. Domatesleri halka halka doğrayın ve biberleri ortadan ikiye bölün. Derin bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Daha sonra ilk patatesleri ve sonra köfteleri kızartın. Bu arada sosunu hazırlayın. Domates salçasını ayçiçek yağında 2 - 3 dakik kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyip karıştırın. Üzerine sıcak su ve tuzu ekleyip kaynayana kadar pişirin. Kaynayınca ocağın altını kapatın. Köfteleri ve patates dilimlerini tepsiye dizin. Aralarına domatesleri ve biberleri ekleyin. Hazırlanan sosu üzerinde gezdirip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.
Sebzeli bulgur pilavı tarifi
Sebzeli bulgur pilavı malzemeleri
- 5 yemek kaşığı tereyağı
- 1 orta boy soğan
- 3 biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 kapya biber
- 2 su bardağı pilavlık bulgur
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 4 su bardağı su (kaynar)
Sebzeli bulgur pilavı yapılışı
Pilav tenceresine yağı alın ve eritin. Eriyen yağın içerisine yemeklik doğranan soğanları ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun. Soğanların üzerine küp küp doğranan biberleri ve kapya biberi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulunca üzerine salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar yine kavuruyoruz. Üzerine bulgurları ekleyip iyice karıştırıyoruz. Üzerine kaynar suyu ekleyip tuzu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Bulgurlar şişip suyu çekince altını kapatıyoruz.
Ispanaklı kek tarifi
Ispanaklı kek malzemeleri
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 200 gram ıspanak
- 1 adet damla sakızı
Ispanaklı kek üzeri için (isteğe bağlı):
- 2 patek toz krem şanti
- 1 su bardağından biraz fazla süt
Ispanaklı kek yapılışı
Yumurta ve koz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Ispanağı, damla sakızını ve sütü mutfak robotundan geçirin. Elde ettiğiniz karışımı kek harcına ilave edin. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında ortalama 35 - 40 dakika pişirin. Pişen keki servis tabağına çıkartın. Krem şanti eklemek istiyorsanız krem şantiyi hazırlayın ve buzdolabında bekletin. Kek soğuyunca üzerini krem şantiyle kaplayıp servis edebilirsiniz.
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