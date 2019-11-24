'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (24 Kasım 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size olabildiğince yardımcı olacak günün menüsünde bugün tarhana çorbası,etli sarma, havuç tarator ve kaymacina (üsküp tatlısı) var. Birbirinden lezzetli tariflere bir bakalım.

Tarhana çorbası

Malzemeler

- 3 yemek kaşığı toz Tarhana

- 1 Çorba Kaşığı Salça ( domates ve biber)

- 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- 1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

Yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içersine doğrayın (sarımsağın ağıza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Etli sarma

Malzemeler

- 250-300 g orta yağlı kıyma

- 1 su bardağı pirinç

- 2 adet rendelenmiş domates

- 3 orta boy soğan

- ½ demet taze nane

- ½ demet maydanoz

- 1 çorba kaşığı ev biber salçası

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- Karabiber

- Tuz

- 60-70 adet taze veya salamura yaprak(büyüklüğüne göre sayı değişebilir)

Servis için

- Süzme yoğurt

- Ezilmiş sarımsak

- Tereyağ

- Pul biber(arzuya göre acı)

Yapılışı

Yaprağınız salamura ise sıcak suda kaynatıp bekleterek tuzundan arındırın, taze ise kaynattığınız sıcak suya atıp 3-4 dk bekleterek yumuşamasını sağlayın. Kıymamızı iç hazırlayacağız kaba alalım. Domateslerimiz rendeleyelim. Pirinci yıkayıp ekleyelim. Yemeklik ince doğranmış soğanı ,ince kıyılmış yeşilliğimizi,salçamızı, tuz karabiberimiz ve en son yağımızı ekleyelim.Elimizle karıştıralım. Soğumuş yaprakların saplarını keselim. Tenceremizin dibinde kullanmak üzere ayıralım. Yapraklarımızı parlak yüzü alta gelecek ve sap kısmı bize bakacak şekilde tabağımıza yerleştirelim. İçimizi arzu ettiğimiz kadar koyalım ve yayalım. Önce yaprağımızın bize yakın olan kısmını malzemenin üstüne kapatalım, ardından yan kısımlarını da kapatarak yaprağımız çok sıkı olmamak kaydıyla saralım.(pirinç şişme payı)Bazı tariflerde yaprak sarmasının serçe parmağı inceliğinde sarılması önerilir,ancak bu sarma kalınlığında bolca yaprak yersiniz. Biraz dolgun sarma içiyle göz doldurur..Tercih sizin. Sapları tencere dibine yayalım,sarmalarımızı tenceremize sıralı şekilde dizelim. Üzerine 2 bardak kadar sıcak suyumuzu ekleyelim. Bir porselen tabak kapatıp ,25-30 dk pişmeye bırakalım.Yemeğimizi dinlendirelim.

Sos yapılışı

Süzme yoğurdu bol çırparak yumuşatın,ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyin. Tereyağını ateşte hafif kızdırın ,pul biber atıp altını kapatın. Sarmalarınızı tabağınıza alın,yoğurt ve tereyağlı pul biberle servis yapın.

İpucu

Tencerenizin tabanına birkaç asma yaprağı ve ayırdığınız saplarını koyarak hem sarmaların pişerken dibe sarmamasını hem de sapların ekşi bir tat vererek daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Sarmanızın iç harcını hazırlarken yapraklarınızın tuzunu kontrol etmeli ve ona göre tuz eklemelisiniz. Eğer yapraklarınız tuzlu ise iç harca tuz eklemeye bilirsiniz

Havuç tarator

Malzemeler

- 6 adet soyulmuş rendelenmiş havuç

- 3 diş sarımsak

- 1,5 su bardağı yoğurt

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Rendelenmiş havuçları bir tencereye alıp üzerine sıvı yağ dökülür. Yumuşayana kadar kısık ateşte kavrulur. Suyunu salıp tekrar çekmeye başlayan havuçların içine ince doğranmış sarımsaklar eklenir. 4 - 5 dakika daha kavrulan havuç ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Yoğurtun içerisine tuz eklenerek iyice çırpılır. Soğuyan havuçla yoğurt karıştırılır servis etmeye hazırdır.

İpucu

Sarımsak arzuya göre yoğurda eklene bilir. Kokusu ve tadı daha yoğun olacaktır. Arzuya göre içerisine çekilmiş ceviz koyulabilir.

Kaymacina (üsküp tatlısı)

Malzemeler

- 5 adet yumurta

- 1 litre süt

- 1,5 su bardağı şeker

- 1 paket vanilya

Yapılışı

Yumurta ve şekerler kar gibi beyaz oluncaya kadar çırpılır. Ilık süt ve vanilya eklenir, çok az daha çırpılır. Cam bir fırın kabına alınır. Fırın tepsisinin içine bir miktar su konur ve cam kap bunun içine oturtulur. Fırın önceden 160 derecede ısıtılır ve tatlı 60 dakika pişirilir. Üzeri göz göz kabarınca piştiği anlaşılır. Servis için beklemek gerekir.

İpucu

Ne kadar uzun süre bekletilirse o kadar iyi olacaktır. Genelde ertesi gün servis yapılır. Böyle bir süreniz yoksa 4 - 5 saat dolapta bekletmeniz yeterli olacaktır.

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