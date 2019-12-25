'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (25 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde sebzeli balık çorbası tarifi, fırında baharatlı patates tarifi, sebzeli pilavı tarifi ve fırında sıcak helva tarifleri var.

Sebzeli balık çorbası tarifi

Sebzeli balık çorbası malzemeleri

- 2 litre balık suyu

- 1 orta boy soğan

- 1 küçük havuç

- 1 küçük kereviz

- 1 orta boy patates

- 1 yemek kaşığı tuz

- 1 kahve fincanı pirinç

Sebzeli balık çorbası terbiyesi için:

- 2 yemek kaşığı un

- 2 adet yumurta sarısı

- Yarım kahve fincanı limon suyu

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Sebzeli balık çorbası yapılışı

Sebzeler ayıklanıp ufak küpler halinde doğranır. Yıkanmış pirinçle beraber üzerini geçecek kadar suyla ateşe koyun. Sebzeler ve pirinçler yumuşadığı zaman balık suyu ve tuz katın. Bir kapta un, yumurtaların sarısı, limon suyu, yarım bardak suyu telle iyice çırpın. Kaynamakta olan çorbaya ekleyip iyice karıştırın.2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Fırında baharatlı patates tarifi

Fırında baharatlı patates tarifi malzemeleri

- 3 adet büyük boy patates

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

- 2 diş rendelenmiş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı kekik

- 2 dal biberiye

- 1 çay kaşığı karabiber

Fırında baharatlı patates yapılışı

Bir kabın içerisine tuz, kırmızı biber, sarımsak, kekik, taze biberiye, karabiber ve zeytinyağı alınır. Bütün malzemeler çırpıcıyla karıştırılır.Patatesler soyulur ve yıkanır. Elma dilimi şeklinde kesilir. Tepsiye pişirme kağıdı serilir ve hazırladığımız baharatlı karışım üzerine eklenir. Her yerine gelecek şekilde dağıtılır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişirilir.

Sebzeli pilavı tarifi

Sebzeli pilavı malzemeleri

- 1.5 su bardağı pirinç

- 2 yemek kaşığı şehriye

- 1 adet kapya biber

- 1 su bardağı haşlanmış mısır (konserve de olur)

- 1 su bardağı bezelye

- 1 su bardağı tavuk suyu

- 1,5 bardak su ( kaynar su)

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı tuz

Sebzeli pilavı yapılışı

Pilav tenceresine 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir ve kızdırılır. Kızan yağın içerisine tel şehriye eklenir. Pembeleşen şehriyenin üzerine pirinçler koyulur ve 1 - 2 dakika kavrulur. Üzerine minik küp küp doğranmış kapya biber, bezelye ve mısır eklenir. Hemen ardından kaynar su ve tavuksuyu eklenir ve tuz içerisine koyulup iyice karıştırılır. Kısık ateşte iyice suyu çekene kadar pişirilir. Suyu tamamen çektiğinden emin olduğunuzda ocaktan alıp dinlenmeye bırakınız.

Fırında sıcak helva tarifi

Fırında sıcak helva malzemeleri

- 300 gram tahinli helva

- 1 yemek kaşığı limon

- 1 çay bardağı süt

- 1,5 tatlı kaşığı tereyağ

Fırında sıcak helva yapılışı

Helvalar küp küp doğranır ve fırına girebilecek bir kabın içine alınır. Üzerine süt, tereyağı, limon suyu eklenir ve çatalla ezilir. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

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