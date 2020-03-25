'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (25 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mercimek çorbası tarifi, patates oturtma yemeği tarifi, fırın makarna tarifi ve Kıbrıs tatlısı tarifi var.

Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası malzemeleri

1.5 su bardağı sarı mercimek

1.5 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

1 yemek kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı un

Mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Patates oturtma tarifi

Patates oturtma malzemeleri

4- 6 tane patates

500 gram kıyma

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tane kuru soğan (ince kıyılmış)

1 yemek kaşığı salça

3 tane domates (küçük doğranmış)

5 dal kıyılmış maydanoz

2 diş ezilmiş sarımsak

1 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Patates oturtma yapılışı

Patates oturtma için önce kıymayı sıvı yağda biraz kavurun. Soğan ve sarımsağını ekleyin bir iki karışım kavrulsun ve salçasını ilave edin. Ardından domates, maydanoz, baharat ve suyunu katıp kısık ateşte domatesler iyice pişene kadar sote yapın. Bu arada patatesleri soyun, yıkayın ve ince dilimleyin, yuvarlak dilimler olacak. Borcamı bol yağlayın ve patates dilimlerinden bir kat borcama döşeyin, kıyma harcının yarısını patateslerin üzerine yayın sonra tekrar patates dizin. En üste fırçayla biraz sıvı yağ sürün. Borcamın üzerini folyo ile kapatıp patatesler pişene kadar 200 derece fırında pişirin. Patatesler yumuşayınca üzerini açın, biraz kızarsın. Patates oturtmamız 1-2 dakika dinlendirdikten sonra servise hazır olur.

Fırında makarna tarifi

Fırında makarna malzemeleri

1 paket fırın makarna

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri(üzeri için)

Beşamel sos için:

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

1/2 adet muskat cevizi

Fırında makarna yapılışı

Beşamel sosu hazırlamak için; 4 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir sos tenceresinde kızdırın. Ardından 3 yemek kaşığı unu üzerine ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. 2,5 su bardağı sütü de sos tenceresine ilave edip iyice karıştırın ve karışım koyulaşana kadar orta ateşte pişirin. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Pişmiş olan beşamel sosun üzerine yarım muskat rendeleyip karıştırın ve ocaktan alın. Arzuya göre tuz ve karabiber ile tatlandırın. Derin bir tencerede kaynamış olan tuzlu suyun içine fırın makarnayı atın ve 10 dakika, yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp, suyunu süzdürün. Geniş bir kabın içerisinde, süzülmüş olan makarnayı ve beşamel sosu güzelce karıştırın. Makarnayı, pişireceğiniz fırın kabına alın ve üzerine 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyin ve servis edin. Fırında makarna servise hazır.

Kıbrıs tatlısı tarifi

Kıbrıs tatlısı malzemeleri

3 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı kırılmış ceviz

1 su bardağı hindistan cevizi

Bir paket kabartma tozu

Kıbrıs tatlısı kreması için

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Kıbrıs tatlısı şerbeti için

2 su bardağı su

1.5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Kıbrıs tatlısı yapılışı

Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikle şerbeti yapın, çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin. Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin. Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blenderla 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca hindistan cevizi serpin.