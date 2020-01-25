"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (25 Ocak 2020)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak brokoli çorbası tarifi, fırında tavuk but tarifi, sebzeli pilav tarifi ve unutma beni tatlısı tarifleri.
Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde brokoli çorbası tarifi, fırında tavuk but tarifi, sebzeli pilav tarifi ve unutma beni tatlısı var.
Brokoli çorbası tarifi
Brokoli çorbası malzemeleri
- 500 gram brokoli
- 7 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
Brokoli çorbası yapılışı
Küçük parçalara ayırdığınız 500 gram brokoliyi 7 su bardağı su ile birlikte haşlayın. Brokoliler haşlandıktan sonra bir kevgir yardımıyla çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Ardından derin bir tencerede 1'er yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, hafif renk alana kadar kavurun. Kavrulan una brokoliyi haşladığınız suyu azar azar ekleyin ve topaklanmaması için bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra haşlayıp süzdürdüğünüz brokolileri suyun içerisine ekleyin. Çorbayı, pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderından geçirin ve son olarak üzerine 1,5 çay kaşığı tuzla yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırın. Brokoli çorbasını bir taşım kaynatıp ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.
Fırında tavuk but tarifi
Fırında tavuk but malzemeleri
- 4 adet kalçalı but
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 diş sarımsak
- pul biber, kekik, kimyon, karabiber
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 küçük soğan
- sıvı yağ
Fırında tavuk but yapılışı
Soğanı ve sarımsağı rendeliyoruz. Yoğurda ekleyerek karıştırıyoruz. Son olarak sıvı yağı ve baharatları da ekleyip harmanlıyoruz. Tavukları temizliyoruz ve fazla derilerini kesiyoruz. Üzerine içininde iyi pişmesi için çizikler atıyoruz. Hazırladığımız sosu her tarafına (derinin altına, çiziklerin içine) iyice sürüyoruz. Fırın tepsimize tavukları koyuyoruz ve fırına veriyoruz. 200 derecede kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Eğer fırınınızda ızgara özelliği varsa son dakikalarda ızgara konumuna getirebilirsiniz. Bu şekilde daha güzel kızarmasını sağlayabilirsiniz.
İpucu
Tavukları geceden veya 2 saat önceden sosa bulayıp bekletirseniz tadı daha lezzetli olacaktır.
Sebzeli pilavı tarifi
Sebzeli pilavı malzemeleri
- 1.5 su bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı şehriye
- 1 adet kapya biber
- 1 su bardağı haşlanmış mısır (konserve de olur)
- 1 su bardağı bezelye
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 1,5 bardak su ( kaynar su)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
Sebzeli pilavı yapılışı
Pilav tenceresine 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir ve kızdırılır. Kızan yağın içerisine tel şehriye eklenir. Pembeleşen şehriyenin üzerine pirinçler koyulur ve 1 - 2 dakika kavrulur. Üzerine minik küp küp doğranmış kapya biber, bezelye ve mısır eklenir. Hemen ardından kaynar su ve tavuksuyu eklenir ve tuz içerisine koyulup iyice karıştırılır. Kısık ateşte iyice suyu çekene kadar pişirilir. Suyu tamamen çektiğinden emin olduğunuzda ocaktan alıp dinlenmeye bırakınız.
Unutma beni tatlısı tarifi
Unutma beni tatlısı malzemeleri
- 1 su bardağı pekmez
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 su bardağı su
- Dilimlenmiş köy ekmeği
Unutma beni tatlısı yapılışı
Küçük tencerenin içine pekmez ve suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Şerbet kaynadıktan sonra ekmekleri içine atıp pişirmeye devam edin. Ekmekler şerbeti çektikten sonra bir maşa yardımıyla tencerenin içinden alın. Ekmekleri servis tabağına alıp üzerine reçel veya ceviz koyarak servis edebilirsiniz.
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