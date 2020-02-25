'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (25 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde un çorbası tarifi, etli patates yemeği tarifi, fıstıklı kuş üzümlü pilav tarifi ve tiramisu tarifi var.

Un çorbası tarifi

Un çorbası malzemeleri

2 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 su bardağından biraz az

4 su bardağı su

Karabiber

Tuz

1 Yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Un çorbası yapılışı

Tere yağını tencereye koyun eritin ve üzerine unu ekleyin sürekli karıştırarak kavurunuz.Unun rengini dönene kadar kavurun. 4 su bardağı soğuk su ekleyin. Suyun soğuk olması önemli yoksa topak topak olur. Bu aşamada çorba sürekli karıştırılır. Pişen çorbaya tuz ve karabiber ekleyin. Çorba hazır. Servis yaparken isteğe bağlı üzerine yağ yakıp ekleyebilirsiniz.

Etli patates yemeği tarifi

Etli patates yemeği malzemeleri

250 gram kuşbaşı kuzu eti

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük soğan

2 yemek kaşığı salça

6 adet patates

Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

Etli patates yemeği yapılışı:

Tencereye sıvıyağ alınır ve etler içine eklenip kavrulur. Etler suyunu bırakınca altını kısıp 30 dakika bu şekilde pişirin. Daha sonra yemeklik doğranmış soğan, salça ve küp doğranmış patatesler eklenerek karıştırılır. Üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir. Kırmızı toz biber ve tuzu da eklenerek kapağı kapatılır. Kaynayınca altı kısılır. Et ve patatesler yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Fıstıklı kuş üzümlü pilav tarifi

Fıstıklı kuş üzümlü pilav malzemeleri

1 adet kuru soğan

1 kahve fincanı kuş üzümü

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Fıstıklı kuş üzümlü pilav yapılışı

Pirinçler yarım saat öncesinde tuzlu ılık suya koyulur ve bekletilir. Kuru soğan ince ince kıyılır ve sıvı yağda 2 dakika kavrulur. Dolmalık fıstıklar eklenerek soğanla birlikte 2 dakika daha kavrulur. Yıkanıp suyu süzülen pirinçler de ilave edilerek 2 dakika daha kavrulur. Kuş üzümleri ilave edilir. Tereyağı ilave edilir. Tuzu ayarlanır. 3 su bardağı sıcak su eklenerek tencerenin kapağı kapatılır. Önce yüksek ateşte üzeri göz göz olmaya başlayınca en düşük ateşte kapağı kapalı olarak pişirilir. Kısık ateşe alacağınız zaman üzerine karabiber ve tarçın serpilir. Suyunu tamamen çektiğinde ocaktan alınarak üzerine bir peçete örtülür ve en az 15 dakika kadar dinlenmeye bırakılır.

Tiramisu tarifi

Tiramisu malzemeleri

2 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kabartma tozu

1 vanilin

2 yemek kaşığı kakao

2 çay bardağı un

Keki ıslatmak için;

Yarım su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı granül kahve

Tiramisu muhallebisi için;

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

2 kaşık tepeleme un

2 buçuk su bardağı süt

2 yemek kaşığı labne (100 gr)

Tiramisu üzeri için;

Kakao

Tiramisu tarifi yapılışı

Yumurta ve şeker 5 dakika çırpılır. Diğer malzemeler eklenir ve yağlanmış unlanmış turta kalıbına dökülür. 180 derecede 15-20 dakika kadar pişirilir. Muhallebi için labne hariç bütün malzemeler karıştırılır ve kaynayınca altı kapatılır ve labne peyniri eklenip çırpılır. Kek fırından çıkınca ılık suyla eritilmiş kahveli suyla ıslatılır. Üzerine muhallebi dökülür ve kakao elenerek süslenir.