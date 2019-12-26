'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (26 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, tas kebabı tarifi, pirinç pilavı tarifi ve magnolia tatlısı tarifleri var.

Domates çorbası tarifi

Domates çorbası malzemeleri

- 5 adet büyük boy sulu domates

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 4 su bardağı sıcak et suyu

- 2 çay bardağı sıcak süt

Domates çorbası yapılışı

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Tas kebabı tarifi

Tas kebabı tarifi malzemeleri

- 500 gr. kuşbaşı et

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 2 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı salça

- 1 su bardağı domates rendesi

- 2 – 2,5 su bardağı su

- 1 çay kaşığı tuz

- 2 çay kaşığı karabiber

- 3 adet ortaboy patates

- Yarım su bardağı süt

- 1 çay kaşığı muskat rendesi

- 2 dal Taze kekik

Tas kebabı yapılışı

Tereyağını ve sıvı yağı tencereye alıp kızdırın. Kızgın yağa kuşbaşı etleri ilave edin ve suyunu salıp çekinceye kadar kavurun. Suyunu çeken etlere yemeklik doğradığınız soğanı ve sarımsağı ekleyerek soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ekleyin ve 1 dakika daha kavurun. Domates rendesini ekleyerek kavurmaya devam edin. Tencereye suyunu ve tuzunu ekleyerek kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişerken ara ara suyunu kontrol edin, suyu çok eksilmiş ama etler istediğiniz kıvamda yumuşamamışsa sıcak su ekleyin. İsteğe göre patates püresi ya da kızarmış patateslerle servis yapın.

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı baldo pirinç

- 1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 adet kesme şeker

- 4 damla limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Magnolia tatlısı tarifi

Magnolia malzemeleri

- 1 litre süt

- 2 yemek kaşığı un

- 1 su bardağı toz şeker

- 2 yumurta sarısı

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 1 paket vanilya

- 100 gram krema

- 1 paket bebe bisküvisi

- 10 adet çilek veya muz

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Magnolia yapılışı

Un, nişasta, vanilya, toz şeker, ve süt eklenir. Yumurtanın sarıları ayrılır. Ve yumurta karışıma eklenir. İyice muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırılarak pişirilir. Ocaktan alındıktan sonra muhallebiye tereyağı eklenir ve hızlıca karıştırılır. Biraz ılıdıktan sonra krema eklenir. Bisküvileri rondodan geçirin. Magnoliayı servis edeceğiniz bardaklara çilekleri yerleştirin sonra 2 kaşık rondodan geçirilmiş bisküvileri bardaklara ekleyin. Üzerine muhallebiyi dökün ve üzerine bisküvi ile süsleyin. En üste de ister çilek ister muz veya çikolatalarla süsleyebilirsiniz.

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