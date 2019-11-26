'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (26 Kasım 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde brokoli çorbası tarifi, fırında tavuk but tarifi, gavurdağı salatası tarifi ve san sebastian cheesecake tarifi var.

Brokoli çorbası tarifi

Malzemeler

- 500 gram brokoli

- 7 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı un

- 1,5 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Küçük parçalara ayırdığınız 500 gram brokoliyi 7 su bardağı su ile birlikte haşlayın. Brokoliler haşlandıktan sonra bir kevgir yardımıyla çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Ardından derin bir tencerede 1'er yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, hafif renk alana kadar kavurun. Kavrulan una brokoliyi haşladığınız suyu azar azar ekleyin ve topaklanmaması için bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra haşlayıp süzdürdüğünüz brokolileri suyun içerisine ekleyin. Çorbayı, pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderından geçirin ve son olarak üzerine 1,5 çay kaşığı tuzla yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırın. Brokoli çorbasını bir taşım kaynatıp ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.

Fırında tavuk but tarifi

Malzemeler

- 4 adet kalçalı but

- 1 yemek kaşığı salça

- 2 diş sarımsak

- pul biber, kekik, kimyon, karabiber

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1 küçük soğan

- sıvı yağ

Yapılışı

Soğanı ve sarımsağı rendeliyoruz. Yoğurda ekleyerek karıştırıyoruz. Son olarak sıvı yağı ve baharatları da ekleyip harmanlıyoruz. Tavukları temizliyoruz ve fazla derilerini kesiyoruz. Üzerine içininde iyi pişmesi için çizikler atıyoruz. Hazırladığımız sosu her tarafına (derinin altına, çiziklerin içine) iyice sürüyoruz. Fırın tepsimize tavukları koyuyoruz ve fırına veriyoruz. 200 derecede kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Eğer fırınınızda ızgara özelliği varsa son dakikalarda ızgara konumuna getirebilirsiniz. Bu şekilde daha güzel kızarmasını sağlayabilirsiniz.

İpucu

Tavukları geceden veya 2 saat önceden sosa bulayıp bekletirseniz tadı daha lezzetli olacaktır.

Gavurdağı salata tarifi

Malzemeler

- 4 adet büyük boy domates

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 4 adet orta boy yeşil sivri biber

- 2 adet orta boy salatalık

- 100 gram ceviz içi

- 1/2 demet maydanoz

- 6 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 yemek kaşığı nar ekşisi

- 1 tatlı kaşığı sumak

- 1/4 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük parçalar halinde doğrayın. Bol suda yıkadığınız salatalıkları tercihen kabuklarını soymadan tavla zarı büyüklüğünde kesin. Kuru soğanı domatesler ve diğer malzemelerle uyumlu olacak şekilde küçük küçük doğrayın. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız sivri biberleri küçük küpler halinde kesin. Salatanın olmazsa olmazı tüm malzemenin olabildiğince küçük doğranmış olması. Maydanozu incecik kıydıktan sonra tüm malzemeyi derin bir salata kasesinde harmanlayın. Salatanın sosu için; zeytinyağı, sumak, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta karıştırdıktan sonra salata kasesine aktarın. Sosu ile buluşturduğunuz salatayı derin bir servis tabağına alın. Üzerini küçük parçalar halinde kırdığınız ceviz içi ile süsledikten sonra sulanmaması için bekletmeden servis edin.

San Sebastian cheesecake tarifi

Malzemeler

- 6 adet yumurta

- 2,5 su bardağı toz şeker

- 1 kilo taze peynir

- 2 su bardağı krema

- 2 yemek kaşığı un

Yapılışı

Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Çırptığınız karışımın içerisine taze peynir ve kremayı ekleyin. Bir tur çırpın, unu ekleyin ve çırpmaya devam edin. 26 cm’lik kelepçeli kek kalıbına yağlı kağıt yerleştirin. Harcı kaba dökün ve her tarafını eşitleyin. Fırının en altın bir üst rafında 220 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.

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