'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (26 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi, karnabahar kızartması tarifi, mor lahana salatası tarifi ve magnolia tatlısı tarifi var.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

3 yemek kaşığı toz tarhana

1 çorba kaşığı salça ( domates ve biber)

1 çorba kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

Tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Karnabahar kızartması tarifi

Karnabahar kızartması malzemeleri

1 adet orta boy karnabahar

5 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı un

Karnabahar kızartması harcı için

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı un

Karnabaharı kızartmak için

1 su bardağı sıvı yağ

Karnabahar kızartması yapılışı

Sert yapıda olan kök kısmını kestiğiniz ve yeşil yapraklarını temizlediğiniz orta boy karnabaharı, çiçeklerine ayırın. Karnabaharın kendine has kokusunu alması ve sindirimi rahatlatması adına tencereye aktardığınız unlu sıcak suda karnabaharları 6-8 dakika kadar haşlayın. Haşlanan karnabaharları suyunu süzdürdükten sonra bir kevgir yardımıyla servis tabağına çıkartın. Kızartma harcı için; ayrı bir kaba aldığınız yumurtalar, süt, un ve tuzu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Sıvı yağı geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kızartma harcına tamamen batırdığınız haşlanmış karnabaharları, kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz kızarmış karnabaharları, ılık olarak arzuya göre yoğurt sosuyla birlikte servis edin.

Mor lahana salatası tarifi

Mor lahana salatası malzemeleri

1/2 adet mor lahana

1 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı ceviz içi

1 adet kırmızı elma

1/3 demet kıyılmış maydanoz

Mor lahana salatası yapılışı

Kırmızı lahanayı ince ince doğrayın. Tuz ve sirke ile kırmızı lahanayı iyice ovun. Ovulan kırmızı lahanaların içerisine elme ve cevizleri ekleyin. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve bir çimdik tuzu karıştırıp salataya ekleyin ve karıştırın. Üzerine maydanoz serpiştirip servis edin.

Magnolia tatlısı tarifi

Magnolia malzemeleri

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

2 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

100 gram krema

1 paket bebe bisküvisi

10 adet çilek veya muz

1 yemek kaşığı tereyağı

Magnolia yapılışı

Un, nişasta, vanilya, toz şeker, ve süt eklenir. Yumurtanın sarıları ayrılır. Ve yumurta karışıma eklenir. İyice muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırılarak pişirilir. Ocaktan alındıktan sonra muhallebiye tereyağı eklenir ve hızlıca karıştırılır. Biraz ılıdıktan sonra krema eklenir. Bisküvileri rondodan geçirin. Magnoliayı servis edeceğiniz bardaklara çilekleri yerleştirin sonra 2 kaşık rondodan geçirilmiş bisküvileri bardaklara ekleyin. Üzerine muhallebiyi dökün ve üzerine bisküvi ile süsleyin. En üste de ister çilek ister muz veya çikolatalarla süsleyebilirsiniz.