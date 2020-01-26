'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (26 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi, biftek kızartma tarifi, pirinç pilavı tarifi ve sütlaç var.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

- 3 yemek kaşığı toz Tarhana

- 1 Çorba Kaşığı Salça ( domates ve biber)

- 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- 1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Biftek kızartma tarifi

Biftek kızartma malzemeleri

- 3 parça dana biftek

- 2 çorba kaşığı zeytinyağı (eti dinlendirmek için)

- 2 çorba kaşığı zeytinyağı (eti pişirmek için)

- 1 çorba kaşığı tereyağı

- 1 çorba kaşığı kekik

- Tuz

Biftek kızartma yapılışı

Biftekleri 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayın ve ağzı kapalı bir kapta en az yarım saat buzdolabında dinlendirin. Eti pişirmeden 10 dk önce dolaptan çıkarın , oda ısısna gelsin. Soğuk eti direkt tavaya atarsanız sertleşir. Biftekleri kızartacağınız tavayı ocaktan biraz ısıtın. 2 çorba kaşığı zeytinyağını teflon tavaya alın kızdırın. Biftekleri tavaya alın.Orta derecede kızartmaya başlayın. Çevirirken çatal kullanmayın, maşa kullanın. Rengi döndükçe biftekleri çevirin. Pişmeye başlayınca tuzunu ve kekiğini serpin. Tereyağını ekleyin, birer kere daha çevirin. Pişen biftekleri tabaklara alıp soğumadan servis edin

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı baldo pirinç

- 1 çay bardağı şehriye

- 2 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 adet kesme şeker

- 4 damla limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Şehriyeleri ekleyin rengi değişene kadar kavurun. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Sütlaç malzemeleri

- 1 lt süt

- 2 çay bardağı pirinç

- 1 litre su

- 3 yemek kaşığı pirinç unu

- 1,5 -2 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı süt

- Tarçın

Sütlaç yapılışı

Pirinçleri yıkayıp tencereye koyun ve üzerine su ekleyerek haşlayın. Pirinçler şişip pişince üzerine sütü ekleyin. Bir kaç kere karıştırıp kaynamasını bekleyin. Bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı sütle eritin. Tencerede kaynayan sütten 1 - 2 kepçe alıp kasenin içerisine ekleyin. Kasedeki karışımı kaynayan tencerenin içerisine ekleyin. Ara sıra karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Daha sonra toz şekeri ilave edin karıştırın ve 1 - 2 taşım kaynatın. Pişen sütlaçları kaselere dağıtın. Sütlaçlar soğuduğunda üzerine tarçın serperek servis edin.