'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (26 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde havuç çorbası tarifi, tavuk şiş tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve harire tarifi var.

Havuç çorbası tarifi

Havuç çorbası malzemeleri

3 adet orta boy havuç

1 adet büyük boy soğan

1/2 su bardağı pirinç

5 büyük su bardağı sıcak tavuk suyu (yoksa sıcak içme suyu)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağ

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Havuç çorbası yapılışı

Soğanları çok iri olmayacak şekilde doğrayın. Sıvıyağı kızdırdığınız tencereye soğanları ekleyin ve sotelemeye başlayın. 1-2 dakika sonra tereyağını da ekleyin. Hemen ardından aynı soğanlar gibi çok iri olmayacak şekilde doğradığınız havuçları ilave edin. 1 dakika kadar soteledikten sonra pirinci ekleyip bir çevirin ve sıcak tavuk suyunu yada içme suyunu ekleyin. Tavuk suyunu ekledikten sonra minik bir tülbentin içine hafif ezilmiş 1 diş sarımsağı, karabiberi koyup, bir iple bağlayıp çorbanın içine atın. Su kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın. Havuçlar iyice yumuşayıp, pirinçler pişince, baharat kesesini çıkarıp, parçalayıcı yardımıyla çorbayı pürüzsüz hale getirin. Son olarak tuzunu da ekleyip, çorbanın altını kapatın.

Tavuk şiş tarifi

tavuk şiş malzemeleri

500 gram tavuk göğüsü (kuşbaşı doğranmış)

Sosu için:

5 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı tozbiber

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı tuz

Tahta şiş

Tavuk şiş yapılışı:

Geniş bir kasenin içine sos için gerekli malzemeleri koyup güzelce karıştırın. Tavuk göğüsü kuşbaşı büyüklüğünde doğrayıp sosun içine koyun. Tavuk etlerini sosa iyice bulayın ve 1 saat buzdolabında bekletin. Dinlenen tavuk etlerini şişe hafif aralıklı olacak şekilde dizin ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin. Kalan sosu tavuk etlerin üzerine sürün ve önceden ısıtılmış 220 derece fırının hafif alt kısmında pişirin. Tavuk etleri fırında pişerken bir kaç defa alt üst çevirerek pişirin.

Şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri

5 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su (kaynar)

Şehriyeli bulgur pilavı yapılışı

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın. Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin. Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.

Harire tarifi

Harire malzemeleri

1 su bardağı üzüm pekmezi

1 su bardağı un

1 su bardağından iki parmak eksik şeker

1 su bardağı süt

5 su bardağı su

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

Harire tarifi yapılışı

Bütün malzemeleri karıştırıp çırpın. Ocağa alıp koyulaşana kadar pişirin. Koyulaşınca altını kapatın. Kaselere döküp soğutun ve ceviz ile süsleyin.