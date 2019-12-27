'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (27 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde şehriye çorbası tarifi, fırında tavuk but tarifi, patlıcan salatası tarifi ve sufle tarifleri var.

Şehriye çorbası

Şehriye çorbası malzemeleri

- 1 çay bardağı arpa şehriye + 1 çorba kaşığı daha arpa Şehriye

- 2 çorba kaşığı salça

- 4 çorba kaşığı sıvı yağ

- 2 çorba kaşığı kuru nane

- 1 tatlı kaşığı kimyon

- 1 çorba kaşığı pul biber

- 1 adet et veya tavuk bulyonu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 litre sıcak su yaklaşık

Şehriye çorbası yapılışı

Öncelikle yağı tencere koyun ardından naneyi ekleyin. 1 dk kadar bekledikten sonra salçayı ilave edin. 2-3 dk kadar kısık ateşte kavurun. Şehriyeyi ilave edip 2 dk daha kavurun, baharatını ekleyin. Bulyonu atın, sıcak suyu dökün karıştırın. Suyu az gelirse su ekleyebilirsiniz. 5 dk kadar kaynaktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın. Kapağı kapalı şekilde 5-10 dk dinlendikten sonra servise hazır.

Fırında tavuk but tarifi

Fırında tavuk but malzemeleri

- 4 adet kalçalı but

- 1 yemek kaşığı salça

- 2 diş sarımsak

- pul biber, kekik, kimyon, karabiber

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1 küçük soğan

- sıvı yağ

Fırında tavuk but yapılışı

Soğanı ve sarımsağı rendeliyoruz. Yoğurda ekleyerek karıştırıyoruz. Son olarak sıvı yağı ve baharatları da ekleyip harmanlıyoruz. Tavukları temizliyoruz ve fazla derilerini kesiyoruz. Üzerine içininde iyi pişmesi için çizikler atıyoruz. Hazırladığımız sosu her tarafına (derinin altına, çiziklerin içine) iyice sürüyoruz. Fırın tepsimize tavukları koyuyoruz ve fırına veriyoruz. 200 derecede kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Eğer fırınınızda ızgara özelliği varsa son dakikalarda ızgara konumuna getirebilirsiniz. Bu şekilde daha güzel kızarmasını sağlayabilirsiniz.

İpucu

Tavukları geceden veya 2 saat önceden sosa bulayıp bekletirseniz tadı daha lezzetli olacaktır.

Patlıcan salatası tarifi

Patlıcan salatası malzemeleri

- 3 orta boy patlıcan

- 1 büyük boy soğan

- Yarım su bardağı zeytinyağı

- 2 diş sarımsak

- 3 orta boy domates

- 5 adet yeşil biber

- 1/3 demet maydanoz

- 3 yemek kaşığı limon suyu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Yarım tatlı kaşığı karabiber

Patlıcan salatası yapılışı

Patlıcanlar yıkanır ve kurulanır daha sonra ocakta közlenir. Közlenen patlıcanların kabukları soyulur ve sapları kesilip ince ince kıyılır. Soğan soyulur, yıkanır ve ince ince doğranır. Yağla birlikte bir tencereye koyulur kapağını kapatıp kısık ateşte 4 - 5 dakika kavrulur. İçine patlıcanlar eklenir 1 - 2 kere karıştırılır ve sonra ocaktan alınır. İçerisine sarımsak soyulup ezilir ve ilave edilir. Diğer sebzeler yıkanır, biberlerin sap ve çekirdekleri ayrılır, maydanoz ayıklanıp ince ince kıyılır. Biber ve domatesler ince ince kıyılır, limon suyu, tuz ve baharatla birlikte patlıcana eklenir. İyice karıştırılır ve servis tabağına alınır. Üzeri maydanoz yapraklarıyla süslenir servis edilir.

Sufle tatlısı tarifi

Sufle malzemeleri

- 125 gram bitter çikolata

- 125 ml süt

- 3 adet yumurta(sarıları ve beyazları ayrılmış)

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1,5 yemek kaşığı un

- 1/4 çay kaşığı tuz

- 2 yemek kaşığı toz şeker

Sufle pişirme kaplarını yağlamak için:

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı kakao

Sufle servisi için:

- 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Sufle yapılışı

Sütü ufak bir tencereye alın ve kaynayana kadar pişirin. İçine çikolata ilave edin. Çikolata eriyince ocaktan alın. Ayrı bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1,5 yemek kaşığı un ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Un kavrulunca çikolatalı sütlü karışımı içine yavaş yavaş ilave edin. 2 yemek kaşığı toz şeker atarak sürekli karıştırın. Daha sonra 3 adet yumurta sarısını da ilave edin ve 2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Derin bir kasede 3 adet yumurta beyazını bir cimcik tuz ile birlikte iyice köpürene kadar çırpın (kaseyi ters çevirdiğinizde akmaması lazım). Yağlanmış ve kakao kaplanmış sufle kaplarına bir parmak boşluk kalacak şeklide harcı bölüştürün ve inceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serpiştirip servis edin.

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