'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (28 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde ezogelin çorbası tarifi, köfte patates kızartması tarifi, şehriye pilavı tarifi ve çikolatalı borwnie tarifleri var.

Ezogelin çorbası tarifi

Ezogelin çorbası yapılışı

- 2 çay bardağı mercimek

- 3 yemek kaşığı pirinç

- 2 yemek kaşığı bulgur

- 1 adet soğan

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 6 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 tatlı kaşığı tuz

Ezogelin çorbası yapılışı

Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın. 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin. 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Kavrulan sosunuzu ocaktan alın. Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin. Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Köfte patates kızartması tarifi

Köfte patates kızartması malzemeleri

Köfte için

- 450 gram yağsız kıyma

- 5 tane galeta varsa galeta tozu veya ekmek içi

- 1 soğan

- 3 sarımsak

- 4 dal maydanoz

- 1 yumurta

- Karabiber, kırmızı biber, tuz varsa kimyon isteğe göre ölçülerinizi yapabilirsiniz.

Patates için

- 5 patates

Kızartmak için

- 2 su bardağı sıvı yağ

Köfte patates kızartması yapılışı

Köfte harcı 5 dakika bütün malzemeler birbirine geçene kadar yoğurulur streçe sarılıp 10 dk kadar buz dolabında bekletilir. Bu sırada patatesler soyulup doğranır ve kurulanıp önceden ısıttığımız kızgın yağa koyarak pişirilir ,patates kızardıktan sonra köftelerimizi kızartalım. Bu şekilde yapmazsak patateslerde kararma olur.

Domatesli arpa şehriye pilavı tarifi

Domatesli arpa şehriye pilavı malzemeleri

- 2 su bardağı arpa şehriye

- 1 su bardağı domates rendesi

- 2 su bardağı sıcak su (isteyenler et suyu kullanabilir)

- 1 adet dolmalık kırmızı biber (kapya)

- 1 adet çarliston biber

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

- Tuz

Domatesli arpa şehriye pilavı yapılışı

Biberlerin saplarını kesin, boyuna 2 parçaya bölün. Çekirdeklerini çıkarın ve olabildiğince eşit küpler halinde kesin. Tencereye tereyağını ve sıvı yağı alıp eritin. Üstüne arpa şehriyeyi ekleyip rengi koyulaşmaya ve hafiften kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Biberleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Domates rendesini ekleyip 2-3 kez karıştırın. Suyunu ve tuzunu ekleyerek karıştırın. Kapağı kapalı olarak suyunu çekmeye başlayıncaya kadar pişirin. (Biraz ıslak olacak yoksa dibi tutabilir) Ocağın altını kapatın. 15-20 dakika kadar kapağı kapalı olarak demlenmeye bırakıp servis yapın.

Çikolatalı brownie tarifi

Çikolatalı brownie malzemeleri

- 150 gram tereyağı

- 130 gram bitter çikolata

- 1 bardak şeker

- 3 yumurta

- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

- 3/4 bardak un

- 3/4 bardak kakao

- Tuz

- 80 gram bitter çikolata (iri doğranmış)

- 2 adet dondurulmuş muz

- 1/2 bardak dondurulmuş ahududu

- 1 tatlı kaşığı bal

- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

Çikolatalı brownie yapılışı

Küp doğranmış tereyağını derin bir kasenin içerisine alın. İçerisine bitter çikolatayı da ilave edin ve kaseyi içerisinde sıcak su olan tencerenin üzerine oturtun.Erimeye başladıktan sonra bir tahta kaşık yardımıyla ara sıra karıştırın. Çikolata ve tereyağı iyice eridikten sonra kaseyi tezgahın üzerine alın. Çırparken şekeri ilave edin ve hala çırpmaya devam ederken yumurtaları ekleyin. Vanilya özütünü de ekleyin ve çırpmaya devam edin. Unu eleyerek ilave edin ve aynı anda çırpmaya devam edin. Ardından kakaoyu da eleyerek ilave edin ve çırpmaya devam edin. İçerisine biraz da normal çikolata ekleyin ve bir tahta kaşık yardımıyla karışımı harmanlayın. Bir fırın kabına yağlı kağıt serin. Karışımı fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 10 - 15 dakika pişirin. Dondurulmuş muzları rondonun içerisine alın. Dondurulmuş frambuaz ya da böğürtleni de ilave edin. Biraz da Hindistan cevizi tozu ve biraz da bal ya da toz şeker ekleyip malzemeleri güzelce rondodan geçirin. Brownie’yi fırından çıkardıktan sonra biraz ılıyınca dilimleyin ve servis tabağına aktarın. Hazırladığınız sostan bir kaşık alın ve brownie dilimlerinin üzerinden bırakın.

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