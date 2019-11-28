'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (28 Kasım 2019)

Her gün farklı alternatifler bulmanıza yardımcı olacak günün menüsü oldukça lezzetli tariflere ev sahipliği yapıyor. Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak bugün ne pişirsem de kremalı mantar çorbası tarifi, körili tavuklu pilav tarifi, semizotu salatası tarifi ve şekerpare tatlısı tarifi var.

Kremalı mantar çorbası tarifi

Malzemeler

- 250 gram mantar

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1/2 su bardağı krema

- 2 yemek kaşığı un

- 5 su bardağı sıcak su

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yapılışı

Üzerlerini nemli bir bez yardımıyla temizlediğiniz mantarları küçük parçalar ya da ince dilimler halinde kesin. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin. 3 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları ekleyip kavurmaya başlayın. Mantarları katıp hafif bir renk alıp suyunu çekene kadar kuru soğanlarla birlikte kavurma işlemini sürdürün. Kavrulan mantar ve kuru soğanlara sıcak su ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın. Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırıp azar azar un ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırıp kokusu çıkana kadar kavurun. Kaynamakta olan çorba suyundan kavrulmuş una ilave edip bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak kıvamını açın. Hazırladığınız unlu terbiye karışımını çorba tenceresine aktarın. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ile tatlandırın. Aralarda karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakın. Son olarak kremayı ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. İnce ince doğranmış maydanoz yaprakları eşliğinde sıcağı sıcağına servis yapın.

Körili tavuklu pilav tarifi

Malzemeler

- 2 küp Tavuk Suyu Bulyon

- 2 su bardağı baldo pirinç

- 3 su bardağı sıcak su

- 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 200 g tavuk göğsü

- 1 tatlı kaşığı köri

- 1 tatlı kaşığı zerdeçal

- 2 adet havuç

Yapılışı

Geniş tabanlı bir pilav tenceresine ayçiçek yağını ekleyin.Soğuk suyla nişastası gidene kadar yıkadığınız pirinçleri tencereye alın. Şeritler halinde doğranmış tavuğu ekleyin. 1-2 dakika orta ateşte kavurun. Kabukları soyulmuş ufak ufak doğranmış havuçlarıda ekleyip 2 dakika kadar kavurun. Köriyi ekleyin. 2 küp Tavuk Suyu Bulyon’u 3 su bardağı sıcak suda eritip zerdeçalla beraber tencereye ilave edin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin ve 10 dakika dinlenmeye bırakın.

Semizotu salatası tarifi

Malzemeler

- 1 bağ semizotu

- 1 kase yoğurt

- 1 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 3 yemek kaşığı sıvıyağ

Yapılışı

Semizotunu ilk önce bol sirkeli suda yıkayıp suyunu süzün. Doğrayıp kaseye alın. İçine tuz, yoğurt ve ezilmiş sarımsağı koyup güzelce karıştırın. Üzerine yağda yakılmış pulbiber ekleyin. Misafirlerinize soğuk olarak servis yapın.

Şekerpare tatlısı tarifi

Malzemeler

- 2 su bardağı un

- 125 gram oda sıcaklığında tereyağı

- 1 çay bardağı ayçiçek yağı

- 4 yemek kaşığı irmik

- 4 yemek kaşığı toz şeker

- 1 adet yumurta

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

Üzeri için

- 20 adet fındık içi

Şerbeti için

- 2,5 su bardağı toz şeker

- 2,5 su bardağı su

- 1 dilim limon

Yapılışı

Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu karıştırdıktan sonra yüksek ateşte kaynatın. Kaynama noktasına gelen şerbete bir dilim limon ve suyunu ekledikten sonra ocaktan alın. Soğuması için bekletin. Tatlının hamurunu hazırlamak için; oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı, ayçiçek yağı, toz şeker, yumurta ve vanilyayı bir kapta krema haline gelene kadar eliniz ile karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu, irmik ile ayrı bir kapta karıştırın. Krema haline getirdiğiniz karışıma azar azar ekleyerek, şekerpare hamurunu tamamlamış olun. Tüm malzemeyi yoğurduktan sonra kulak memesi kıvamında elde ettiğiniz hamuru, yirmi eşit parçaya bölün. Avuç içinde yuvarlayarak, şekil verdiğiniz şekerparelerin orta kısımlarına fındık içlerini yerleştirin. Fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından çıkan şekerparelere, şerbetini ekleyin. İçini çeken tatlıları ılık ya da soğuk olarak servis edin.

İpucu

Tatlının şerbeti oda sıcaklığında bekletilmiş, şekerpareler ise sıcak olmalı ve azar azar eklenmelidir. Kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlamalısınız, kullanacağınız un miktarını azaltıp arttırabilirsiniz.

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