"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (28 Mart 2020)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak terbiyeli sebze çorbası tarifi, fırında levrek tarifi, mor lahana salatası tarifi ve kedidilli tiramisu tarifleri.
28 Mart 2020, Cumartesi 10:17 Son Güncelleme:
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Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde terbiyeli sebze çorbası tarifi, fırında levrek tarifi, mor lahana salatası tarifi ve kedidilli tiramisu tarifi var.
Terbiyeli sebze çorbası tarifi
Terbiyeli sebze çorbası malzemeleri
- 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet havuç
- 1 adet kırmızı dolmalık biber
- 1 adet kereviz sapı
- 1 adet kabak
- 2 dal taze soğan
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 6 su bardağı su
Terbiyeli sebze çorbası terbiyesi için:
- 1/2 su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 adet yumurta sarısı
- 3-4 damla limon
Terbiyeli sebze çorbası yapılışı
4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine 1'er dakika arayla 2 adet küp doğranmış havuç, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak ve 2 dal doğranmış taze soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin. Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.
Fırında levrek tarifi
Fırında levrek malzemeleri
- Orta boy levrek (kişi sayısına göre)
- 1 adet kuru soğan (2 balık için 1 tane)
- 1-2 adet domates
- 1 adet limon
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Karabiber
- Tuz
- Defne yaprağı (isteğe göre)
Fırında levrek yapılışı
Levrekler iyice temizlenip yıkanır. Fırın tepsisine yağlı kağıt serilir ve süzülen levrekler tepsiye alınır. Balıkların içinde biraz zeytinyağı gezdirilir ve tuz, karabiber serpilir. Soğan, domates ve limonu dilimleyerek balıkların içine yerleştirilir. 160 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 - 50 dakika arasında pişirilir.
Mor lahana salatası tarifi
Mor lahana salatası malzemeleri
- 1/2 adet mor lahana
- 1 adet limonun suyu
- 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı ceviz içi
- 1 adet kırmızı elma
- 1/3 demet kıyılmış maydanoz
Mor lahana salatası yapılışı
Kırmızı lahanayı ince ince doğrayın. Tuz ve sirke ile kırmızı lahanayı iyice ovun. Ovulan kırmızı lahanaların içerisine elme ve cevizleri ekleyin. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve bir çimdik tuzu karıştırıp salataya ekleyin ve karıştırın. Üzerine maydanoz serpiştirip servis edin.
Kedidilli tiramisu tarifi
Kedidilli tiramisu malzemeleri
- 1 paket kedidili bisküvi
Bisküvileri ıslatmak için:
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 2 tatlı kaşığı kahve
Kedidilli tiramisu kreması için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı un
- 1/2 su bardağı şeker
- 2 su bardağı süt
- 1 paket vanilya
- 200 gram labne peyniri
Kedidilli tiramisu üzeri için:
- 2 yemek kaşığı kakao
Kedidilli tiramisu yapılışı
İlk olarak krema hazırlanır. Orta boy tencereye un, yumurta sarısı, şeker ve vanilya koyun. Üzerine sütü azar azar ekleyin ve karıştırın. Kıvamı iyice koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Kıvam aldığında ocağı kapatın. İçerisine labne ilave edin ve mikser yardımıyla pürüzsüz olana kadar çırpın. Tekrar ocağa alın ve birkaç dakika daha bu şekilde pişirin. Altını kapatarak soğumaya bırakın. Bir kasenin içine su, şeker ve kahveyi alın, iyice karıştırın. 40×40 ebatlarındaki tepsiye, tepsiyi kaplayacak şekilde bisküvileri dizin. Bisküvilerin üzerine hazırladığımız karışımı azar azar kaşık ile dökün ya da bisküvileri bu karışıma batırıp çıkarın ve tepsiye dizin. Kremanın yarısını tepsiye dizdiğimiz bisküvilerin üzerine döküp, bir kaşık yardımıyla eşit miktarda dağıtın. Islatılmış bisküvilerin geriye kalanından bir kat daha çıkın. Üzerini kremanın geriye kalanıyla iyice kaplayın. Buzdolabından en az 4 saat bekletin. Servis etmeden önce tiramisunun üzerine çay süzgeci yardımıyla kakao serpin.