'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (28 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde havuç çorbası tarifi, karnabahar kızartması tarifi, mor lahana salatası tarifi ve tartolet tatlı var.

Havuç çorbası tarifi

Havuç çorbası malzemeleri

- 3 adet orta boy havuç

- 1 adet büyük boy soğan

- 1/2 su bardağı pirinç

- 5 büyük su bardağı sıcak tavuk suyu (yoksa sıcak içme suyu)

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı tereyağ

- 1 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı tuz

Havuç çorbası yapılışı

Soğanları çok iri olmayacak şekilde doğrayın. Sıvıyağı kızdırdığınız tencereye soğanları ekleyin ve sotelemeye başlayın. 1-2 dakika sonra tereyağını da ekleyin. Hemen ardından aynı soğanlar gibi çok iri olmayacak şekilde doğradığınız havuçları ilave edin. 1 dakika kadar soteledikten sonra pirinci ekleyip bir çevirin ve sıcak tavuk suyunu yada içme suyunu ekleyin. Tavuk suyunu ekledikten sonra minik bir tülbentin içine hafif ezilmiş 1 diş sarımsağı, karabiberi koyup, bir iple bağlayıp çorbanın içine atın. Su kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın. Havuçlar iyice yumuşayıp, pirinçler pişince, baharat kesesini çıkarıp, parçalayıcı yardımıyla çorbayı pürüzsüz hale getirin. Son olarak tuzunu da ekleyip, çorbanın altını kapatın.

Karnabahar kızartması tarifi

Karnabahar kızartması malzemeleri

- 1 adet orta boy karnabahar

- 5 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı un

Karnabahar kızartması harcı için

- 1 su bardağı süt

- 2 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 4 yemek kaşığı un

Karnabaharı kızartmak için

- 1 su bardağı sıvı yağ

Karnabahar kızartması yapılışı

Sert yapıda olan kök kısmını kestiğiniz ve yeşil yapraklarını temizlediğiniz orta boy karnabaharı, çiçeklerine ayırın. Karnabaharın kendine has kokusunu alması ve sindirimi rahatlatması adına tencereye aktardığınız unlu sıcak suda karnabaharları 6-8 dakika kadar haşlayın. Haşlanan karnabaharları suyunu süzdürdükten sonra bir kevgir yardımıyla servis tabağına çıkartın. Kızartma harcı için; ayrı bir kaba aldığınız yumurtalar, süt, un ve tuzu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Sıvı yağı geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kızartma harcına tamamen batırdığınız haşlanmış karnabaharları, kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz kızarmış karnabaharları, ılık olarak arzuya göre yoğurt sosuyla birlikte servis edin.

Mor lahana salatası tarifi

Mor lahana salatası malzemeleri

- 1/2 adet mor lahana

- 1 adet limonun suyu

- 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

- 1 yemek kaşığı nar ekşisi

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 2 yemek kaşığı ceviz içi

- 1 adet kırmızı elma

- 1/3 demet kıyılmış maydanoz

Mor lahana salatası yapılışı

Kırmızı lahanayı ince ince doğrayın. Tuz ve sirke ile kırmızı lahanayı iyice ovun. Ovulan kırmızı lahanaların içerisine elme ve cevizleri ekleyin. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve bir çimdik tuzu karıştırıp salataya ekleyin ve karıştırın. Üzerine maydanoz serpiştirip servis edin.

Meyveli tartolet tarifi

Tartolet malzemeleri

Tartolet hamuru için

- 2 su bardağı un

- 1 çay bardağı pudra şekeri

- 1 yumurta

- 1 çay kaşığı kaşığı Tozu

- 1 paket vanilya

- 150 gram tereyağı

Tartolet kreması için

- 2 buçuk su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yumurta sarısı

- 1,5 yemek kaşığı labne peyniri

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı nişasta

- 2 yemek kaşığı toz şeker

Tartolet yapılışı

İlk olarak hamuru yoğurup, 1 saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Daha sonra hamuru yarım cm kalınlığında açıp, istediğimiz büyüklükte daireler kesip, bu daireleri cupcake kalıbımıza veya küçük kek kalıplarına yerleştiriyoruz ve tabanını çatalla deliyoruz. 180 derece önceden ısınmış fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz. Diğer yanda tüm malzemeleri karıştırıp çırparak kremayı hazırlıyoruz. Piştikten sonra labneyi ilave edip mikserle biraz daha çırpıyoruz. Fırından çıkardığımız tartlarımızın içini kremayla doldurup, üzerini meyvelerle süslüyoruz. Tartoletlerimiz bekleyecekse, meyvelerin üzerine hazır satılan tart jolesinden sürebilirsiniz.

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