'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (29 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, kirde kebabı tarifi, mor lahana salatası tarifi ve burma baklava tarifleri var.

Domates çorbası tarifi

Domates çorbası yapılışı

- 5 adet büyük boy sulu domates

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 4 su bardağı sıcak et suyu

- 2 çay bardağı sıcak süt

Domates çorbası yapılışı

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Kirde kebabı tarifi

Kirde kebabı malzemeleri

- Yarım kilo kuzu but

- Sıvıyağ

- 2 diş sarımsak

- 2 adet domates

Et marinesi için:

- 1 bütün soğan suyu

- 1 çay bardağı süt

- 1 çay bardağı sıvıyağ

- 1 - 2 dal taze kekik yaprağı

- Tuz

Kirde kebabı üzeri için

- 2 adet kapya biber

- 2 adet yeşil dolmalık biber

- 1 bütün soğan

- 10 adet mantar

Kirde kebabı yapılışı

İlk önce etler marine edilir. Marine malzemelerini bir kabın içerisine alın, küp küp doğranmış etleri ilave edin ve elinizle iyice yoğurun. Kapya biber ve yeşil biberi julyen şeklinde doğrayın. Soğanı da piyazlık bir şekilde doğradıktan sonra mantarı iri şekilde doğrayın. Az yağın içerisinde güzelce doğranan malzemeleri soteleyin. İri küp doğranmış domates ve sarımsakları içerisine ekleyerek ocağın altını kapatın. Ayrı bir tavayı iyice kızdırın ve marine edilen etleri pişirmeye başlayın. Et piştikten sonra tabağa alın. Ayrı bir tavada tereyağıyla lavaşı kavrunun. Çıtır lavaş elde edince tabağa koyun ve üzerine etleri alın. Hazırlanan sebzeli sosu üzerine ekleyip servis edin.

Mor lahana salatası tarifi

Mor lahana salatası malzemeleri

- 1/2 adet mor lahana

- 1 adet limonun suyu

- 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

- 1 yemek kaşığı nar ekşisi

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 2 yemek kaşığı ceviz içi

- 1 adet kırmızı elma

- 1/3 demet kıyılmış maydanoz

Mor lahana salatası yapılışı

Kırmızı lahanayı ince ince doğrayın. Tuz ve sirke ile kırmızı lahanayı iyice ovun. Ovulan kırmızı lahanaların içerisine elme ve cevizleri ekleyin. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve bir çimdik tuzu karıştırıp salataya ekleyin ve karıştırın. Üzerine maydanoz serpiştirip servis edin.

Burma baklava malzemeleri

- 2 yumurta

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı ılık süt

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çorba kaşığı sirke

- 2 çorba kaşığı yoğurt

- Aldığı kadar un

Burma baklava içi için

- Yarım kilo ceviz yada fındık

Burma baklava açmak için

- Nişasta

Burma baklava üzeri için

- 250 gr tereyağı

Burma baklava şerbet için

- 4 su bardağı şeker

- 5 su bardağı su

- Biraz limon

Burma baklava yapılışı

Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğrulur ve yarım saat dinlendirilir. Sonra eşit şekilde bölünür. Açılacak boyuta siz karar verin. Bir yufkayı açın ve üzerine ceviz serpin. Daha sonra yufkayı ortadan ikiye bölün ve oklavaya sarıp iki ucundan büzüp oklavadan çıkartıp istediğiniz boyutta kesip yağlanmış fırın tepsisine sıralayın. Tepsi dolana kadar ve hamurlar bitene kadar bu işlemi yapın. Üzerine erimiş tereyağı gezdirip önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.Şerbeti hazırlayın 10 dakika kaynatın ve üzerine limon suyu ekleyip bir 10 dakika daha kaynatın. Tatlı ılık şerbet sıcakken tatlıya dökün. Soğuk servis edin.