'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (29 Kasım 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mısır çorbası tarifi, kavurma tarifi, sebzeli makarna tarifi ve laz böreği var.

Mısır çorbası çorbası tarifi

Malzemeler

- 500 g dondurulmuş mısır

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 kuru soğan

- 2 yemek kaşığı un

- 8 çay bardağı süt

- 4 çay bardağı tavuk suyu

- 5-6 dal frenk maydanozu

Mısır çorbası yapılışı

İlk olarak mısırın yarısını ayırıp ezerek püre haline getirin. Diğer yarısını bir kenarda bekletin. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Soğanları piyazlık doğrayıp ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ezdiğiniz mısırları tencereye ekleyip karıştırın.Üzerine sütü ve tavuk suyunu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Çorba kaynamaya başladığında, ayırmış olduğunuz tane mısırları da ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış frenk maydanozu serpebilirsiniz.

Kavurma tarifi

Malzemeler

- 300 gram kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1/2 su bardağı sıcak su

Kavurma yapılışı

Kuşbaşı etleri, kanları varsa yıkayın ve süzün. Soğanın kabuğunu soyun ve yemeklik doğrayın. Geniş bir tavayı ocağa alın ve ısıtın. Etleri ekleyin ve yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirin. Etler suyunu çekince içerisine ince doğranmış soğanları ekleyin. Karıştırın. Sıcak suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Ocağın altını en kısık ateşe getirin ve arada karıştırarak etler yumuşayana kadar pişirin. Yumuşayan etlere baharatlarını ekleyin ve karıştırın. Ardından ocaktan alıp servis edin.

Sebzeli makarna tarifi

Malzemeler

- 1 paket makarna (500 g)

- 1 adet kuru soğan

- 1 adet kırmızı dolmalık biber

- 1 adet sarı dolmalık biber

- 3 adet yeşil biber

- 1 adet havuç

- Yarım çay bardağından biraz fazla soya sosu

- Tuz

- 6 yemek kaşığı sıvı yağ

- 7 su bardağı kaynar su

Sebzeli makarna yapılışı

Derin bir tencereye 7 su bardağı suyu ekleyip 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin. Ocağın altın açın ve kaynamaya başlayınca 1 çay kaşığı tuz ilave edip 1 paket makarnayı ekleyin. Ortalama 8 - 10 dakika haşlayın. Haşlanan makarnayı bir süzgeç yardımıyla süzün. Ayrı bir tavada 6 yemek kaşığı sıvı yağ koyun ve halka halka doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar yumuşayınca üzerine kırmızı, sarı ve yeşil biberleri ekleyin. Biberlerde kavrulunca ince uzun doğranmış havuçları ekleyin. Bütün hepsi piştiğinde son olarak soya sosunu üzerine dökün ve 1 - 2 dakika daha pişirip ocaktan alın. Makarnayı haşladığınız tencerenin içerisinde makarnayla sebzeleri birleştirin. Servis edebilirsiniz.

Malzemeler

- 8 yufka

- 1 litre süt

- 2 yumurta

- 2 çorba kaşığı un

- 3 çorba kaşığı mısır nişastası

- 4 yemek kaşığı toz şeker

- Yarım çay kaşığı karabiber

Şerbeti için

- 4 bardak toz şeker

- 4 su bardak su

- Çeyrek limon suyu

Laz böreği üzeri için

- 250 gram tuzsuz tereyağ

- Antep fıstığı (isteğe bağlı)

Laz böreği yapılışı

Süt, yumurta, un nişasta ve toz şekeri bir tencereye alın. Ocağı yakmadan önce iyice karıştırın. Karıştırıldıktan sonra ocağı yakın ve muhallebiyi pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın. Soğutmaya bırakın. Başka bir tencerede şerbeti yapmak için 4 su bardağı su ve 4 su bardağı toz şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. Şeker eriyince ocağın altını daha çok açın. Kıyam almaya başlayana kadar karıştırın. Kıvam alınca içerisine limonu ekleyin. Daha sonra ılınması için kenara alın. Yufkayı bir tepsiye açın. Her katta her yere muhallebi gelecek şekilde yayın. Yufkaların kenarlarını sıkı bir şekilde kapattığınıza emin olun. Yufkalar bittiğinde bir kapta tereyağı eritip böreğin her yerine gelecek şekilde üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyun. Üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. Böreği fırından aldıktan sonra 5 dakika dinlendirin ve daha sonra ılık şerbeti üzerine ekleyin. Servis ederken fıstığı ekleyebilirsiniz.

Bu haberi de okudular Çin böreği tarifi: Çin böreği nasıl yapılır?

Bu haberi de okudular Hayrabolu tatlısı tarifi: Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır?