'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (29 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde şehriye çorbası tarifi, fırında tavuk but tarifi, pancarlı pilav tarifi ve ıslak kek tarifi var.

Şehriye çorbası tarifi

Şehriye çorbası malzemeleri

1 çay bardağı arpa şehriye + 1 çorba kaşığı daha arpa Şehriye

2 çorba kaşığı salça

4 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çorba kaşığı pul biber

1 adet et veya tavuk bulyonu

1 tatlı kaşığı tuz

2 litre sıcak su

Şehriye çorbası yapılışı

Öncelikle yağı tencere koyun ardından naneyi ekleyin. 1 dk kadar bekledikten sonra salçayı ilave edin. 2-3 dk kadar kısık ateşte kavurun. Şehriyeyi ilave edip 2 dk daha kavurun, baharatını ekleyin. Bulyonu atın, sıcak suyu dökün karıştırın. Suyu az gelirse su ekleyebilirsiniz. 5 dk kadar kaynaktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın. Kapağı kapalı şekilde 5-10 dk dinlendikten sonra servise hazır.

Fırında tavuk but tarifi

Fırında tavuk but malzemeleri

4 adet kalçalı but

1 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

Pul biber, kekik, kimyon, karabiber

1 yemek kaşığı yoğurt

1 küçük soğan

Sıvı yağ

Fırında tavuk but yapılışı

Soğanı ve sarımsağı rendeliyoruz. Yoğurda ekleyerek karıştırıyoruz. Son olarak sıvı yağı ve baharatları da ekleyip harmanlıyoruz. Tavukları temizliyoruz ve fazla derilerini kesiyoruz. Üzerine içininde iyi pişmesi için çizikler atıyoruz. Hazırladığımız sosu her tarafına (derinin altına, çiziklerin içine) iyice sürüyoruz. Fırın tepsimize tavukları koyuyoruz ve fırına veriyoruz. 200 derecede kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Eğer fırınınızda ızgara özelliği varsa son dakikalarda ızgara konumuna getirebilirsiniz. Bu şekilde daha güzel kızarmasını sağlayabilirsiniz.

İpucu

Tavukları geceden veya 2 saat önceden sosa bulayıp bekletirseniz tadı daha lezzetli olacaktır.

Pancarlı pilav tarifi

Pancarlı pilav malzemeleri

500 gram küp doğranmış pancar

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı pancar suyu

Yarım su bardağı et suyu

2 çorba kaşığı tereyağ

2 dal dereotu

Tuz

Pancarlı pilav yapılışı

Pirinci tuzlu sıcak suda 30 dakika bekletin. Bol suyla yıkayıp süzün. Dereotunu temizleyip kıyın. Pancarları iyice yıkayıp tencereye alın. Üzerini örtecek kadar su ile doldurun. Yumuşayıncaya kadar haşlayın. Pancarı kevgirle ayrı bir tabağa alıp suyunu ayırın. Pancarların kabuklarını soyup zar şeklinde doğrayın. Tereyağını tencerede eritin. Pirinci ekleyip karıştırarak kavurun. Doğranmış pancar, et suyu ve 3 su bardağı pancar suyunu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler suyunu çekinceye kadar pişirin. Üzerini kağıt havlu ile örtüp 10 dakika demlendirin. Dereotunu ilave edip harmanlayın. Daha sonra servis yapın.

Islak kek tarifi

Islak kek malzemeleri

150 gram margarin

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 portakal kabuğu rendesi

Islak kek üstü için:

Yarım limon kabuğu rendesi ve suyu

1 çay bardağı pudra şekeri

1 su bardağı portakal suyu

Islak kek yapılışı

Fırını önceden 160 derece ısıyla ısıtın. Kare veya dikdörtgen kek kalıbını yağlayın ve hafifçe unlayın. Margarini eritin ve ılımaya bırakın. Kekin üzeri için verilen büyün malzemeleri bir kapta karıştırın ve daha sonra kullanmak için kenara alın. Yumurtaları ve şekeri karıştırma kabında mikserle çırpın.Ilık margarini ve portakal kabuğu rendesini ilave edip biraz daha çırpın. Unu, vanilyayı ve kabartma tozunu birlikte bir kaba eleyip, yumurtalı karışıma ilave ettikten sonra 1 dakika mikserin orta hızında çırpın. Kek hamurunu kalıba dökün. Önceden ısıtılan fırında ortalama 1 saat pişirin. Kek fırından çıktıktan 5 dakika sonra başka bir kaba kalıptan ters şekilde çıkartın. 3 dakika sonra çatal yardımıyla üzerinde 10 delik açın. Hazırladığınız portakallı karışımı kaşıkla yavaş yavaş dökerek yedirin. Soğuduğunda servis edin.