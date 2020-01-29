'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (29 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mercimek çorbası tarifi, İzmir köfte tarifi, bademli pilav tarifi ve revani tatlı var.

Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası malzemeleri

- 1.5 su bardağı sarı mercimek

- 1.5 su bardağı tavuk suyu

- 4 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

- 1 yemek kaşığı kekik

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 2 yemek kaşığı un

Mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Birleştirme işlemine geçiyoruz. Mercimeği tekrar ocağa alıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan mercimekle kaynayan salçalı sosu birleştiriyoruz. Üzerine tuz ekleyip iyice karıştırıyoruz. 2 - 3 dakika kaynadıktan sonra çorbamız hazır.

İzmir köfte tarifi

İzmir köfte tarifi malzemeleri

- 4 adet patates

- 4 adet yeşil biber

- 2 adet domates

İzmir köfte kızartmak için:

- 1,5 su bardağı ayçiçek yağı

İzmir köftesi için:

- 500 gram orta yağlı kıyma

- 1 adet rendelenmiş kuru soğan

- 3 yemek kaşığı galeta unu

- 1 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kimyon

İzmir köfte sosu için:

- 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 2 adet rendelenmiş domates

- 2 su bardağı sıcak su

- 1/2 çay kaşığı tuz

İzmir köfte yapılışı

Köfte harcı için gerekli bütün malzemeleri bir kapta birleştirin ve iyice yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız harçtan köfteleri yapmak için parçalar alın ve parmak şeklinde yuvarlayın. Patatesleri kabuklarını soyup yıkayın ve elma dilimi olarak doğrayın. Domatesleri halka halka doğrayın ve biberleri ortadan ikiye bölün. Derin bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Daha sonra ilk patatesleri ve sonra köfteleri kızartın. Bu arada sosunu hazırlayın. Domates salçasını ayçiçek yağında 2 - 3 dakika kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyip karıştırın. Üzerine sıcak su ve tuzu ekleyip kaynayana kadar pişirin. Kaynayınca ocağın altını kapatın. Köfteleri ve patates dilimlerini tepsiye dizin. Aralarına domatesleri ve biberleri ekleyin. Hazırlanan sosu üzerinde gezdirip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Bademli pilav tarifi

Bademli pilav malzemeleri

- 1 avuç kadar çiğ Badem

- 2 su bardağı pirinç

- 3 su bardağı sıcak su

- Maydanoz

- 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağ

- Tuz

Bademli pilav yapılışı

Bademleri kaynar suyun içinde 10 – 15 dakika bekletip kabuğunu soyuyoruz. Pilavı yapacağımız tencereye sıvı yağı ekleyip kabuğunu soyduğumuz bademleri alıp kavuruyoruz. Kavrulunca bademleri çıkartıyoruz. Yarım saat sıcak suda beklettiğimiz pirinçleri ve tereyağı ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan pirinçlere tuzu ve sıcak suyu ekliyoruz kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.Servis ederken kasenin dibine bademleri koyup üzerine pilav ekleyip tabağa kaseyi yapıştırıp ters çevirebilirsiniz. Sunumu için oldukça şık duruyor. Üzerini pul biber ve maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Revani tatlısı tarifi

Revani tatlısı malzemeleri

Revani keki için:

- 3 yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı un

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çay bardağı sıvı yağ

Revani şerbeti için;

- 3 su bardağı su

- 3 su bardağı seker

- Yarım limon suyu

Revani tatlısı yapılışı

İlk olarak şerbet hazırlanır. Şerbet için tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır. Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır. Ardından sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır. Yağlamış olduğumuz fırın kabına kek hamuru dökülür. 170 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir. Ilıdığında kek dilimlere kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür. 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe süslenerek servis edilir.