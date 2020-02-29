'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (29 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mercimek çorbası tarifi, Arnavut ciğeri tarifi, fırında baharatlı patates tarifi ve saray sarması tarifi var.

Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası malzemeleri

1.5 su bardağı sarı mercimek

1.5 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

1 yemek kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı un

Mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Arnavut ciğeri tarifi

Arnavut ciğeri malzemeleri

600 gram ciğer

1 çay bardağı un(bulamak için)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kişniş

Sumaklı Soğan İçin:

1 adet kırmızı soğan(piyazlık doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

1/2 demet doğranmış maydanoz

Arnavut ciğeri tarifi yapılışı

Üzerinde bulunan zarı ayıkladığınız kuzu ciğerini, kuşbaşı büyüklüğünde kesin. Derin bir süzgece aldığınız doğranmış kuzu ciğerlerini kanının süzülmesi için bekletin. Kanını süzdürdüğünüz ciğerleri karbonat ve tuz eklediğiniz una bulayın. Ciğerlerin üzerindeki fazla unu almak için tekrar süzgeçten geçirin. Ciğerleri tavadaki ısınmış yağın içerisine koyun. Ciğerler pişmeye başladığında kırmızı toz biber ve toz kişniş ekleyin. Pişen ciğerlerin fazla yağını süzdürerek bir tabağa aktarın. Piyazlık doğradığınız kırmızı soğanları, 1 çay kaşığı tuz ile ovarak öldürün. Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu da ekledikten sonra güzelce karıştırın.Sıcak servis edin.

Fırında baharatlı patates tarifi

Fırında baharatlı patates tarifi malzemeleri

3 adet büyük boy patates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

2 dal biberiye

1 çay kaşığı karabiber

Fırında baharatlı patates yapılışı

Bir kabın içerisine tuz, kırmızı biber, sarımsak, kekik, taze biberiye, karabiber ve zeytinyağı alınır. Bütün malzemeler çırpıcıyla karıştırılır.Patatesler soyulur ve yıkanır. Elma dilimi şeklinde kesilir. Tepsiye pişirme kağıdı serilir ve hazırladığımız baharatlı karışım üzerine eklenir. Her yerine gelecek şekilde dağıtılır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişirilir.

Saray sarması tarifi

Saray sarması malzemeleri

Saray sarması muhallebisi için;

1 litre süt

1, 5 su bardağı elenmiş un

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao (elenmiş)

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağ

Saray sarması tabanı için;

2 su bardağı hindistan cevizi

Saray sarması üst kat için;

1 poşet krem şanti

1 çay bardağı soğuk süt

Saray sarması yapılışı

Derin bir tencere içine sütü, şekeri, unu ve kakaoyu koyun. Ocağa almadan önce pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvamda bir muhallebi elde edelim. Ocaktan aldığınız muhallebiye tereyağ ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırın. Fırın tepsisinin tabanına hindistan cevizini serin. Her yerine gelecek eşit şekilde yayın. Sıcak muhallebiyi hindistan cevizlerinin üzerine dökün. Spatula yardımı ile düzeltin. Fırın tepsisini buzdolabında 1 saat dinlendirin. Sonra üzerine çırpılmış krem şantiyi ekleyerek yine spatula ile düzeltin. Buzdolabında 3 saat beklettikten sonra ilk boyuna ikiye bölün. Sonrada enine istediğiniz büyüklükte kesin. Dikkatli bir şekilde rulo yaparak servis tabağına alın.