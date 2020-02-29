"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (29 Şubat 2020)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak mercimek çorbası tarifi, Arnavut ciğeri tarifi, fırında baharatlı patates tarifi ve saray sarması tarifleri.
29 Şubat 2020, Cumartesi 10:37 Son Güncelleme:
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Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mercimek çorbası tarifi, Arnavut ciğeri tarifi, fırında baharatlı patates tarifi ve saray sarması tarifi var.
Mercimek çorbası tarifi
Mercimek çorbası malzemeleri
- 1.5 su bardağı sarı mercimek
- 1.5 su bardağı tavuk suyu
- 4 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası
- 1 yemek kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 2 yemek kaşığı un
Mercimek çorbası yapılışı
Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.
Arnavut ciğeri tarifi
Arnavut ciğeri malzemeleri
- 600 gram ciğer
- 1 çay bardağı un(bulamak için)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı toz kişniş
Sumaklı Soğan İçin:
- 1 adet kırmızı soğan(piyazlık doğranmış)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı sumak
- 1/2 demet doğranmış maydanoz
Arnavut ciğeri tarifi yapılışı
Üzerinde bulunan zarı ayıkladığınız kuzu ciğerini, kuşbaşı büyüklüğünde kesin. Derin bir süzgece aldığınız doğranmış kuzu ciğerlerini kanının süzülmesi için bekletin. Kanını süzdürdüğünüz ciğerleri karbonat ve tuz eklediğiniz una bulayın. Ciğerlerin üzerindeki fazla unu almak için tekrar süzgeçten geçirin. Ciğerleri tavadaki ısınmış yağın içerisine koyun. Ciğerler pişmeye başladığında kırmızı toz biber ve toz kişniş ekleyin. Pişen ciğerlerin fazla yağını süzdürerek bir tabağa aktarın. Piyazlık doğradığınız kırmızı soğanları, 1 çay kaşığı tuz ile ovarak öldürün. Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu da ekledikten sonra güzelce karıştırın.Sıcak servis edin.
Fırında baharatlı patates tarifi
Fırında baharatlı patates tarifi malzemeleri
- 3 adet büyük boy patates
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 2 dal biberiye
- 1 çay kaşığı karabiber
Fırında baharatlı patates yapılışı
Bir kabın içerisine tuz, kırmızı biber, sarımsak, kekik, taze biberiye, karabiber ve zeytinyağı alınır. Bütün malzemeler çırpıcıyla karıştırılır.Patatesler soyulur ve yıkanır. Elma dilimi şeklinde kesilir. Tepsiye pişirme kağıdı serilir ve hazırladığımız baharatlı karışım üzerine eklenir. Her yerine gelecek şekilde dağıtılır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişirilir.
Saray sarması tarifi
Saray sarması malzemeleri
Saray sarması muhallebisi için;
- 1 litre süt
- 1, 5 su bardağı elenmiş un
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı kakao (elenmiş)
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı tereyağ
Saray sarması tabanı için;
- 2 su bardağı hindistan cevizi
Saray sarması üst kat için;
- 1 poşet krem şanti
- 1 çay bardağı soğuk süt
Saray sarması yapılışı
Derin bir tencere içine sütü, şekeri, unu ve kakaoyu koyun. Ocağa almadan önce pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvamda bir muhallebi elde edelim. Ocaktan aldığınız muhallebiye tereyağ ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırın. Fırın tepsisinin tabanına hindistan cevizini serin. Her yerine gelecek eşit şekilde yayın. Sıcak muhallebiyi hindistan cevizlerinin üzerine dökün. Spatula yardımı ile düzeltin. Fırın tepsisini buzdolabında 1 saat dinlendirin. Sonra üzerine çırpılmış krem şantiyi ekleyerek yine spatula ile düzeltin. Buzdolabında 3 saat beklettikten sonra ilk boyuna ikiye bölün. Sonrada enine istediğiniz büyüklükte kesin. Dikkatli bir şekilde rulo yaparak servis tabağına alın.