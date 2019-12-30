'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (30 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yeşil mercimek çorbası tarifi, tavuk sote tarifi, pesto soslu makarna tarifi ve un kurabiyesi tarifleri var.

Yeşil mercimek çorbası tarifi

Yeşil mercimek çorbası yapılışı

- Yeşil mercimek 2/3 su bardağı

- 6 su bardağı su

- 1 orta boy soğan

- 4 yemek kaşığı margarin ve tereyağı

- 2 yemek kaşığı un

- 1/4 çay bardağı pirinç

- 2 tatlı kaşığı tuz

- 1 adet yumurta

- 1 su bardağı süt

- 2 ince dilim bayat ekmek

- 1/2 tatlı kaşığı kırmızı biber

Yeşil mercimek çorbası yapılışı

Mercimekler yıkanır. 1 su bardağı su ile en az 5 - 6 saat önceden ıslatılır. Soğanı soyup yıkanır ve ince ince doğranır. Yağla birlikte tencereye koyulur ve kavrulur. Un eklenir rengi değişene kadar kavrulur. Pirinç yıkanır, mercimek ve kalan su ile birlikte tenceredeki karışıma eklenir, kaynayıncaya kadar pişirilir. Blenderdan geçirip içine tuz eklenir ve tekrar ateşe koyulur. Yumurta ayrı bir kapta sütle birlikte iyice çırpılır. Yumurtalı süte sıcak çorbadan biraz ilave edilir ve yine çırpılır, çorbaya yavaş yavaş sürekli karıştırılarak eklenir. Kaynayana kadar pişirilir. Diğer yandan, ekmeğin 1 cm iriliğinde doğranır ve tepsiye dizilir. Fırında pembeleşinceye kadar kızartılır. Çorbayı üzerine kızarmış ekmek ve kırmızı biber serperek servis edilir.

Tavuk sote tarifi

Tavuk sote malzemeleri

- Yarım kg tavuk göğsü

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 2 adet yeşil biber

- 1 adet kırmızı biber

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 2 adet domates

- Karabiber

- Pul biber

- Tuz

- 1 su bardağı su

Tavuk sote yapılışı

Tavuk göğüsü kuşbaşı doğranır. Soğanları piyazlık, biberleri julyen, domatesleri küp küp doğrayın. Kısık ateşte tavukları arada karıştırarak kavurun. Suyunu çekince soğanları ve doğranmış sarımsakları ekleyin. 1 - 2 dakika kavurduktan sonra biberleri ilave edin. Biberler sotelenince domatesleri, salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip pişirmeye devam edin. Üzerine 1 bardak su ekleyin ve tavuk pişene kadar kapağı kapalı pişirmeye devam edin. Sıcak servis edin.

Pesto soslu makarna tarifi

Pesto soslu makarna malzemeleri

- 1 paket makarna

- 50 gram taze fesleğen

- 100 gram parmesan peyniri

- 15 gram çam fıstığı

- 1 diş sarımsak

- 100 ml extravergine zeytinyağı

- Tuz

Pesto soslu makarna yapılışı

Fesleğen yaprakları tek tek ayrılır ve bol suda yıkanır. Kağıt havlu yardımıyla fesleğenler kurulanır. Permesan peyniri ve sarımsağı rendeledikten sonra çam fıtığı ve taze fesleğen yapraklarıyla birlikte mutfak robotunda pürüzsüz kıvam alana kadar ezilir. Karışımın içerisine azar azar zeytinyağı eklenir ve kıvam alması sağlanır. Derin bir tencere içerisinde su ve tuz eklenip kaynayınca makarna haşlanmaya başlanır. Ortalama 8 - 10 dakika haşlanan makarna süzülür. Süzülürken suyundan 1 su bardağı kenara ayrılır. Hazırlanan pesto sos tencereye alınır ve içerisine bi kaç kaşık haşlama suyundan ilave edilir. Üzerine makarnalar eklenir ve sıcak servis edilir.

Un kurabiyesi tarifi

Un kurabiyesi malzemeleri

- 1 paket tereyağı yada margarin ( oda sıcaklığında)

- 1 kahve fincanı sıvı yağ

- 4 çorba kaşığı buğday nişastası

- 1 su bardağı pudra şekeri

- Aldığı kadar un

Un kurabiyesi üzeri için;

- Yarım su bardağı pudra şekeri

Un kurabiyesi yapılışı

Margarin ve ya tereyağı karıştırma kabına alınır. Üzerine sıvı yağ, pudra şekeri eklenir ve yoğrulur. Üzerine nişasta ve unu ilave ediyoruz, hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğrulan hamurda tercih ettiğiniz bir şekil varsa istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Kararsızsanız rulo gibi uzatıp julyen şeklinde kesebilirsiniz. Kesilen parçaların üzerine çok hafif çatalla bastırırsanız pastahane kurabiyesi görüntüsü oluşturabilirsiniz. Kurabiyeleri pişirme kağıdı serilmiş tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 15 dakikaya yakın pişirin. Fırından çıkartıp soğumasını bekleyin. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

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