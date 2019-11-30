'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (30 Kasım 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde un çorbası tarifi, pirzola tarifi, bademli pilav tarifi ve istiridye tatlısı tarifleri var.

Un çorbası tarifi

Un çorbası malzemeler

- 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı

- 1 su bardağından biraz az

- 4 su bardağı su

- Karabiber

- Tuz

- 1 Yemek kaşığı tereyağı

- Pul biber

Un çorbası yapılışı

Tere yağını tencereye koyun eritin ve üzerine unu ekleyin sürekli karıştırarak kavurunuz.Unun rengini dönene kadar kavurun. 4 su bardağı soğuk su ekleyin. Suyun soğuk olması önemli yoksa topak topak olur. Bu aşamada çorba sürekli karıştırılır. Pişen çorbaya tuz ve karabiber ekleyin. Çorba hazır. Servis yaparken isteğe bağlı üzerine yağ yakıp ekleyebilirsiniz.

Pirzola tarifi

Pirzola malzemeler

- 9-10 kalem kuzu pirzola

- Tuz

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- Kekik

- Karabiber

- Pul biber

Pirzola yapılışı

Soğanları ve sarımsakları rendeleyin. Derin bir kasede rendelediğiniz soğan, sarımsak, zeytinyağı, biber salçası ve baharatları karıştırın. Pirzolaları hazırladığınız bu marine sosunun içine ekleyip elinizle masaj yaparak güzelce yedirin. Üzerini streç filmle kapattığınız kaseyi birkaç saat buzdolabında dinlendirin. Fırın tepsisinin yabanına fırın kağıdını yayın. Etleri kağıdın üzerine yerleştirip kasenin dibinde kalan sosu etlerin üzerine gezdirin. Üzerini yeniden fırın kağıdıyla kapatıp güzelce paket yapın. Fırını 200 dereceye ayarlayıp etleri fırına verin. 1 saat pişirdikten sonra etlerin üzerini örten fırın kağıdını alıp tepsiyi yeniden fırına verin. 5 dakika boyunca üzeri kızarsın diye fırında tuttuğunuz etleri soğumadan servis yapın.

Bademli pilav tarifi

Bademli pilav malzemeler

- 1 avuç kadar çiğ Badem

- 2 su bardağı pirinç

- 3 su bardağı sıcak su

- Maydanoz

- 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağ

- Tuz

Bademli pilav yapılışı

Bademleri kaynar suyun içinde 10 – 15 dakika bekletip kabuğunu soyuyoruz. Pilavı yapacağımız tencereye sıvı yağı ekleyip kabuğunu soyduğumuz bademleri alıp kavuruyoruz. Kavrulunca bademleri çıkartıyoruz. Yarım saat sıcak suda beklettiğimiz pirinçleri ve tereyağı ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan pirinçlere tuzu ve sıcak suyu ekliyoruz kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.Servis ederken kasenin dibine bademleri koyup üzerine pilav ekleyip tabağa kaseyi yapıştırıp ters çevirebilirsiniz. Sunumu için oldukça şık duruyor. Üzerini pul biber ve maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

İstiridye tatlısı tarifi

İstiridye tatlısı malzemeler

İstiridye tatlısı şerbeti için

- 3 su bardağı toz şeker

- 3. 5 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı limon suyu

İstiridye tatlısı hamuru için

- 250 gr oda ısısında bekletilmiş tereyağı ve ya margarin

- 1 su bardağı irmik

- 1 çay bardağı çekilmiş ceviz veya fındık içi

- 1 yumurta

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 3 su bardağı kadar un

İstiridye tatlısı yapılışı

Şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp şeker eriyene kadar karıştırın üzerine limon suyu koyup kaynatın ve soğumaya bırakın. Yoğurma kabına un dışında malzemeleri alıp karıştırın. Unu yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Çay bardağının ağzıyla aynı yerden başlayarak istiridye kabuğu şeklini verin. Tepsiye dizin yağlamaya gerek yok. Tamamlanan tatlıyı önceden ısıtılmış 180 derecede pişirin. Fırından yeni çıkmış tatlıyı 3-5 dk dinlendirin sonra şerbetin tamamını döküp çekmesini bekleyin.

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