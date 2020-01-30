'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (30 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde şehriye çorbası tarifi, çiftlik kebabı tarifi, buhara pilavı tarifi ve yalancı tavuk göğsü var.

Şehriye çorbası tarifi

Şehriye çorbası malzemeleri

- 1 çay bardağı arpa şehriye + 1 çorba kaşığı daha arpa Şehriye

- 2 çorba kaşığı salça

- 4 çorba kaşığı sıvı yağ

- 2 çorba kaşığı kuru nane

- 1 tatlı kaşığı kimyon

- 1 çorba kaşığı pul biber

- 1 adet et veya tavuk bulyonu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 litre sıcak su

Şehriye çorbası yapılışı

Öncelikle yağı tencere koyun ardından naneyi ekleyin. 1 dk kadar bekledikten sonra salçayı ilave edin. 2-3 dk kadar kısık ateşte kavurun. Şehriyeyi ilave edip 2 dk daha kavurun, baharatını ekleyin. Bulyonu atın, sıcak suyu dökün karıştırın. Suyu az gelirse su ekleyebilirsiniz. 5 dk kadar kaynaktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın. Kapağı kapalı şekilde 5-10 dk dinlendikten sonra servise hazır.

Çiftlik kebabı tarifi

Çiftlik kebabı tarifi malzemeleri

- 1 kg kuzu eti

- 3 çorba kaşığı yağ

- 3 adet domates

- Maydanoz

- Soğan

- Dereotu

- Kekik

- Biber

- Tuz

Çiftlik kebabı yapılışı

Halka halka doğranan soğanları kızgın yağa atıp bir kaç tur çevirin. Kuşbaşı doğranmış kuzu etini içine ilave edin. Etler renk değiştirmeye bağlayınca biberleri ilave edin. Sonra domates, maydanoz, dereotu, tuz, kekik katıp su eklemeden pişirin. İsteğe bağlı taze soğan kullanılabilir.

Buhara pilavı tarifi

Buhara pilavı malzemeleri

- Yarım çay bardağı ay çiçek yağı

- 1 orta boy soğan

- 1 orta boy rendelenmiş havuç (küçükse 2 tane olabilir)

- 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası

- 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü

- 2 yemek kaşığı kadar dolma fıstığı

- 1 çay kaşığı pul biber

-Yarım çay kaşığı karabiber

- Yarım çay kaşığından biraz az tarçın

- 2-3 adet karanfil

- Tuz

- 2 su bardağı pirinç (30 dk sıcak suda bekletilmiş)

- 3 buçuk su bardağı sıcak su

Buhara pilavı yapılışı

Pirinçler sıcak suda 30 dakika bekletilir. Pilav tenceresine yağı ekliyoruz. Ardından yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavuruyoruz. 1 dakika sonra havuçları ilave ediyoruz ve sonra salçayı ekliyoruz. Tuz ve su hariç diğer malzemeleri ekleyip kavuruyoruz. Daha sonra tuz ve suyu ekleyip kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Sıcak servis edin.

Yalancı tavuk göğsü tarifi

Yalancı tavuk göğsü malzemeleri

- 125 g tereyağı (isteğe göre margarin kullanılabilir)

- 1 su bardağı un

- 1,5 su bardağı şeker

- 1 litre süt

- 1 paket vanilya

Yalancı tavuk göğsü yapılışı

Un yağla pembeleşene kadar kavrulur. Üzerine süt, şeker, ilave ederek koyulaşana kadar karıştırılır. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ilave edilerek 3-4 dk. mikserle karıştırılır. Islatılmış kaba dökülür. Soğuduktan sonra buz dolabında 2-3 saat dinlendirilir. Üzerine arzuya göre tarçın, hindistan cevizi veya file antep fıstığı dökülüp servis edilir.