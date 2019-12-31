'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (31 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, fırında hindi but tarifi, fırın makarna tarifi ve kabak tatlısı tarifleri var.

Domates çorbası tarifi

Domates çorbası yapılışı

- 5 adet büyük boy sulu domates

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 4 su bardağı sıcak et suyu

- 2 çay bardağı sıcak süt

Domates çorbası yapılışı

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Fırında hindi but tarifi

Fırında hindi but malzemeleri

- 2 adet kemikli but

- 2 adet pancar

- 3 adet patates

- 3 adet havuç

- 3 adet kırmızı soğan

- 3 adet kuru soğan

- 2 baş sarımsak

- Tuz

- Karabiber

- Zeytinyağı

- 2 adet limon suyu

- Biberiye

- Kırmızı toz biber

Fırında hindi but yapılışı

Hindi butlarınızı zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla marine edip buzdolabında en az 3-4 saat dinlenmeye bırakın. Marine süresi ne kadar uzun olursa hindi butlarınız daha çok lezzetlenecek ve daha çabuk pişecektir.

Tüm sebzelerinizi büyük parçalar halinde doğrayarak bir kapta zeytinyağı ve baharat ile güzelce harmanlayın. Malzemelerinizi fırın tepsinizin altına yayarak üzerine, içi yağlı kağıt üzeri folyo (akıllı folyo) ile kaplanmış marine olan hindi butlarınızı yerleştirin. 180 derece fırında yaklaşık 1,5 saat pişen hindi etinizi sonrasında 30 dakika kadar folyonuzu çıkararak üzerinin kızarması için fırınlamaya devam edin.

Fırında makarna tarifi

Fırında makarna malzemeleri

- 1 paket fırın makarna

- 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri(üzeri için)

Beşamel sos için

- 4 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 3 yemek kaşığı un

- 2,5 su bardağı süt

- 1/2 adet muskat cevizi

Fırında makarna yapılışı

Beşamel sosu hazırlamak için; 4 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir sos tenceresinde kızdırın. Ardından 3 yemek kaşığı unu üzerine ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. 2,5 su bardağı sütü de sos tenceresine ilave edip iyice karıştırın ve karışım koyulaşana kadar orta ateşte pişirin. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Pişmiş olan beşamel sosun üzerine yarım muskat rendeleyip karıştırın ve ocaktan alın. Arzuya göre tuz ve karabiber ile tatlandırın. Derin bir tencerede kaynamış olan tuzlu suyun içine fırın makarnayı atın ve 10 dakika, yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp, suyunu süzdürün. Geniş bir kabın içerisinde, süzülmüş olan makarnayı ve beşamel sosu güzelce karıştırın. Makarnayı, pişireceğiniz fırın kabına alın ve üzerine 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyin ve servis edin. Fırında makarna servise hazır.

Kabak tatlısı tarifi

Kabak tatlısı malzemeleri

- 1 kg temizlenmiş kabak

- 1,5 su bardağı şeker

Kabak tatlısı yapılışı

Temizlenmiş kabağı istediğiniz boyutlarda doğrayın. Üzerine 1,5 su bardağı şekeri eşit bir şekilde dağıtın. Yaklaşık 1 saat şeker eriyene kadar bekleyin. Kabak suyunu iyice saldıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verin. Pişme süresi kabağın türüne göre değişecektir. Şerbeti kaynadıktan sonra ara ara çatalla kontrol edin ve belirli aralıklarla fırında kabakları ters yüz edin. Şerbeti tamamen çekmeden biraz su kalacak şekilde fırından çıkarın. Soğuduktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Üzerine arzuya göre Hindistan cevizi, ceviz, tahin koyabilir dilerseniz kaymakla servis edebilirsiniz.

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