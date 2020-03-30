'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (31 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, sebze graten tarifi, kepekli makarna tarifi ve galeta unlu tatlı tarifi var.

Domates çorbası tarifi

Domates çorbası malzemeleri

5 adet büyük boy sulu domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

2 çay bardağı sıcak süt

Domates çorbası yapılışı

1 yemek kaşığı tere yağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tere yağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Sebze graten tarifi

Sebze graten malzemeleri

4 Adet patates

3 Adet patlıcan

4 Adet kabak

4 Adet biber

3 Adet domates

2 Adet havuç

1 Su bardağı bezelye

3-4 Diş sarımsak

1 Çay bardağı sıvı yağ

Baharat (pul biber, toz kırmızı biber, karabiber, kekik )

Tuz

Beşamel sos için:

3 Su bardağı süt

2, 5 yemek kaşığı un

1 Yemek kaşığı tereyağ

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Sebze graten üzeri için

Kaşar peynir

Sebze graten yapılışı

Öncelikle patlıcanları alacalı olarak soyup küp küp doğrayalım ve tuzlu suda on beş dakika bekletelim. Bu arada diğer sebzelerin de kabuklarını soyup hepsini küp küp doğrayalım ve derin kabın içine alıp içine patlıcanları baharatları tuzu ve yağı döküp güzelce hepsini harmanlayalım ve fırın tepsisine döküp eşit şekilde yayalım önceden ısıtılmış fırında 200 °de pişirelim. Bütün sebzelerin iyice pişmesi için spatula ile mutlaka arada karıştıralım yoksa sebzelerin bir kısmı çiğ kalabilir. Sebzeler pişerken beşamel sosu hazırlayalım ;Yağları eritip unu dökelim iki üç dakika kavurduktan sonra yavaş yavaş sütü döküp çırpma teliyle pişinceye kadar sürekli karıştırıp son olarak tuzu biberi de döküp ocağın altını kapatalım. Beşamel sos bekledikçe kıvamı koyulaşıyor (İçine biraz süt döküp açabilirsiniz) veya sebzelerin pişmesine yakın hazırlayabilirsiniz. Pişen sebzelerin üzerine beşamel sosunu döküp her tarafına yaydıktan sonra kaşar peynirini serpiştirelim peynirler eriyip kızarana pişirip fırından çıkartalım. Sebzeli graten hazır afiyet olsun.

Kepekli makarna tarifi

Kepekli makarna malzemeleri

350 gram kepekli makarna

6 su bardağı su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Kepekli makarna yapılışı

Derin bir tencerenin içerisine 6 su bardağı su koyulur ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ dökülür. Su kaynamaya bırakılır. Kaynayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve makarnalar dökülür. Ortalama 8 - 10 dakika kaynatılır. Yumuşayan makarnalar süzgeçle süzülür. Makarnanın haşlandığı tencere boşken 2 yemek kaşığı tereyağı eklenir ve eritilir. Eriyen makarnanın üstüne süzgeçteki makarnalar alınır. 1 dakika daha iyice karıştırarak tereyağın hepsine bulaşması sağlanır. Makarnamız hazır afiyet olsun.

Galeta unlu tatlı tarifi

Galeta unlu tatlı malzemeleri

1 su bardağı galeta unu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

Yarım çay bardağı hindistan cevizi

Galeta unlu tatlı muhallebisiİçin:

3 su bardağı süt

2 kahve fincanı tam buğday unu

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Galeta unlu tatlıyı süslemek İçin:

1/2 su bardağı hindistan cevizi

Galeta unlu tatlı şerbeti İçin:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 damla limonun suyu

Galeta unlu tatlı yapılışı

İlk olarak kek hazırlanır. Keki hazırlamak için şeker ve yumurta iyice çırpılır. Daha sonra içerisine sıvı yağ, galeta unu, ceviz, Hindistan cevizi, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice çırpın. Hazırlanan karışım dibi iyice yağlanmış kare veya dikdörtgen bir cam kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin. Bu arada şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri bir tencerede güzelce karıştırıp ocağa alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 5 dakika daha kaynatın. Bu arada içine limon suyu ilave edin. Biraz daha kaynadıktan sonra kenara alın ve soğutun. Muhallebiyi hazırlamaya başlayın. Süt, un, şeker ve nişastayı bir tencereye alıp güzelce karıştırın. Ocağın altını açın ve kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Muhallebi kaynayıp koyulaşınca vanilyayı ekleyin. Altını kapatıp ılımasını bekleyin. Ilıyan muhallebinin içerisine toz krem şanti ekleyip mikser yardımı ile iyice çırpın. Kek piştikten sonra fırından alın ve kek sıcakken üzerine soğumuş şerbeti dökün. Kek şerbeti emince muhallebiyi üzerine eşit bir şekilde yayın. Servis ederken üzerini süslemeyi unutmayın.