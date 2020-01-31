'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (31 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde beyran çorbası tarifi, mantar sote tarifi, erişte tarifi ve bal kabaklı irmik tatlısı var.

Beyran çorbası tarifi

Beyran çorbası malzemeleri

- 1 kg kemikli kuzu gerdan

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 su bardağı pirinç

- 8-10 diş sarımsak

- Yarım yemek kaşığı biber salçası

- Tuz

- Kırmızı toz biber

- Karabiber

- 8 su bardağı et suyu(haşlanan etin suyu)

Beyran çorbası yapılışı

Et düdüklü tencereye alınarak üzerini geçecek kadar su koyulup (su miktarını çorbanın kıvamına göre kendiniz ayarlayınız) haşlanıncaya kadar pişirilir. Pişen etler süzülerek (suyunu atmayın) kemiklerinden ayrılır ve ufak ufak parçalanır. Etlerin suyu bir tencereye alınır ve İçerisine pirinçler eklenir. Pirinçler yumuşayana kadar pişirilir. Daha sonra tereyağı, biber salçası, dövülmüş sarımsaklar, tuz ve baharatlar ilave edilir. Daha sonra haşlanmış etler de eklenir ve çorba kaynamaya bırakılır. Bir süre daha kaynadıktan sonra altı kapatılır. Tereyağını çorbayı kaselere koyduktan sonra üstüne de gezdirebilirsiniz. İsteğe bağlı servis ederken kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.

Mantar sote tarifi

Mantar sote tarifi malzemeleri

- Yarım kilo mantar

- Zeytinyağı

- 1 çay bardağı rendelenmiş, suyu çıkarılmış domates

- 1 tane kırmızı biber

- 3 tane yeşil biber

- 1 tane kuru soğan

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- 1 çay kaşığı pul biber

- Yarım çay kaşığı kekik

Mantar sote yapılışı

Mantarların sapını çıkartıp kabuğunu soyun ve dışına limon sürün. Limon sayesinde mantarlar, mantarlar kararma yapmayacaktır. İnce uzun olarak doğrayıp bir kaba alın. Saplarını atmayın. Tavaya yağ alalım ve ısınınca üzerine ince doğranmış olan soğanı ekleyelim. Soğanları 1 dakika boyunca kavurup üzerine doğradığımız sarımsakları ilave edin. İnce doğranmış kırmızı ve yeşil biberleri ekleyin. Biberler biraz kavrulunca üzerine mantarları ekleyin ve kapağı kapatın. Arada bir karıştırarak kavurmaya devam edin. Suyunu çekmeye başlayan mantarların üzerine kekik, pul biber ve tuz ekleyin. Rendelenmiş domatesleri de ilave edin. Mantar ile domates özleşince üzerine 2 yemek kaşığı su ilave edin. Kısık ateşte mantarlar pişene kadar pişirin.

Erişte tarifi

Erişte malzemeleri

- 2 su bardağı erişte

- Yeteri kadar su (kaynar)

- Tuz

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 Yemek kaşığı dolusu tereyağ

Erişte yapılışı

Orta boy genişliğinde bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyulur ve üzerine 2 su bardağı erişte dökülür. Orta ateşte hafif renk değiştirinceye kadar kavrulur. Daha sonra üzerini yarım parmak geçecek kadar su eklenir. Damak tadınıza göre su ekleyebilirsiniz. Erişteler yumuşayıncaya kadar haşlanır. Piştikten sonra süzgeç yardımıyla erişteler süzülür. Erişteyi haşladığınız tencereye 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı koyup eritilir. Eriyen tereyağın üzerine süzülmüş erişteler eklenir. 2 - 3 defa karıştırıldıktan sonra eriştenin altı kapatılır. 5 dakika dinlenince servise hazır.

Bal kabaklı irmik tatlısı tarifi

Bal kabaklı irmik tatlısı malzemeleri

- 12 çorba kaşığı irmik

- 10 çorba kaşığı şeker

- 1 litre süt

- 3 çorba kaşığı kakao

- 1 portakal kabuğu rendesi

- 1 paket vanilya

- Yarım kg bal kabağı

- 1 su bardağı şeker

- 3 çorba kaşığı nişasta

Bal kabaklı irmik tatlısı yapılışı

İrmik, süt, şeker tencerede karıştırılarak pişirilir. Sonrasında vanilya eklenip ikiye ayrılır. Yarısına kakao katılır, beyaz kalan karışıma da portakal kabuğu rendesi eklenir. Orta büyüktükte bir borcam ıslatılıp başta kakaolu karışım, sonra beyaz karışım dökülüp üstü düzeltilir. Ayrı bir yerde kabak yarısına gelecek kadar su ilavesiyle pişirilir ve rondodan geçirilerek püre haline getirilir. Tekrar ocağa alınıp şeker eklenir ve yarım su bardağı su da nişasta ezilerek yavaş yavaş kabağın içine eklenir. 1-2 dakika kaynadıktan sonra irmiğin üzerine dökülür. 2-3 saat bekletip servis yapılır.