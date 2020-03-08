'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (8 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mercimek çorbası tarifi, pirzola tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve acı badem kurabiye tarifi var.

Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası malzemeleri

1.5 su bardağı sarı mercimek

1.5 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

1 yemek kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı un

Mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Pirzola tarifi

Pirzola malzemeleri

8 adet kuzu pirzola

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 dal biberiye

1 çay kaşığı iri çekilmiş deniz tuzu

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Pirzola sosu için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

4 dal maydanoz

4 dal taze kişniş

Pirzola tarifi yapılışı

Kuzu pirzolaları derin bir karıştırma kabına alın. Zeytinyağı, biberiye ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle harmanlayın. Oda ısısında marine olan pirzolaları, üzerine deniz tuzu serptikten sonra önceden ısıtılmış döküm tavada ve yüksek ateşte 2-3 dakika mühürleyin. Dış kısmında bir kabuk oluşan ve mühürlenen pirzolaları önceden ısıtılmış sıcak fırın kabına yan yana yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında, 10-12 dakika aralığında fırınlayıp damak tadınıza uygun olan pişirme oranına getirin. İsteğe bağlı servis esnasında kullanacağınız sos için; ayıklanmış taze kişniş ve maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Rendelenmiş limon kabuğu, sarımsak ve zeytinyağı ilavesiyle karıştırın.

Şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri

5 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su (kaynar)

Şehriyeli bulgur pilavı yapılışı

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın. Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin. Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.

Acı badem kurabiye tarifi

Acı badem kurabiye malzemeleri

250 gram badem tozu

350 gram toz şeker

200 gram yumurta akı ( 6 adet yumurta)

2 yemek kaşığı limon suyu

Acı badem kurabiye yapılışı

Badem tozu, toz şeker ve yumurta aklarını orta boy bir tencere içine aktarın. Çırpıcı ile karıştırın. Tencereyi ocağa alın, kısık ateşte 10 dakika kadar karıştırarak pişirin. Karıştırma işlemini sürekli gerçekleştirin. Karıştırmayı bıraktığınızda 15 saniye içerisinde yayılıyorsa karışım kıvam almış demektir. Hamuru spatula ucu ile karıştırarak soğutun. Bu arada limon suyu ilave edin. Krema sıkma torbasına alın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye 2-3 cm aralıklarla 3 cm çapında hamurdan sıkın. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 20-25 dk pişirin. Fırından alınca kurabiyeler yerinde olan yağlı kağıdı nemli bezin üzerine alın ve 20 dk beklettikten sonra servis edin.