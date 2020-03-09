"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (9 Mart 2020)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak domates çorbası tarifi, islim kebabı tarifi, fırında baharatlı patates tarifi ve Kıbrıs tatlısı tarifleri.
09 Mart 2020, Pazartesi 11:15 Son Güncelleme:
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Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, islim kebabı tarifi, fırında baharatlı patates tarifi ve Kıbrıs tatlısı tarifi var.
Domates çorbası tarifi
Domates çorbası malzemeleri
5 adet büyük boy sulu domates
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı sıcak et suyu
2 çay bardağı sıcak süt
Domates çorbası yapılışı
1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.
İslim kebabı tarifi
İslim kebabı malzemeleri
3 adet patlıcan
250 gram kıyma
1 soğan
1-2 dilim ekmek içi
1 yumurta
Tuz
Karabiber
Kimyon
Nane
Kekik
İslim kebabı sosu için:
1-2 yemek kaşığı domates salçası
Su
Tuz
İslim kebabı üzerini süslemek için:
Domates
Biber
Kürdan
İslim kebabı yapılışı
Patlıcanlar alacalı bir şekilde soyulur ve uzun şeritler halinde kesilir. Acı suyunu çıkartmak için ortalama yarım saat tuzlu suda bekletiyoruz. Bu arada köfteleri hazırlamak için soğanları rendeliyoruz. Kıyma, yumurta, ekmek içi, baharatlar eklenip köfte hamurunu iyice yoğuruyoruz. Cevizden biraz büyük bir şekilde yuvarlıyoruz. Suda bekleyen patlıcanları süzüp kağıt havlu yardımıyla kuruluyoruz. Kızgın yağda patlıcanları kızartıyoruz. Patlıcanlar bittikten sonra köfteleri kızartıyoruz. İster tek patlıcanla istersekte çift patlıcanla bohça şeklinde köfteleri sarıyoruz. Domates ve biberi kürdana batırıp köfteleri saran patlıcanların tam açılma yerine kürdanı batırıyoruz. Bütün patlıcanları bu şekilde sarıp üzerlerinde salçalı sosu gezdiriyoruz. 200 derecelik fırında domates ve biberler kızarana kadar pişiriyoruz.
Fırında baharatlı patates tarifi
Fırında baharatlı patates tarifi malzemeleri
3 adet büyük boy patates
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı kekik
2 dal biberiye
1 çay kaşığı karabiber
Fırında baharatlı patates yapılışı
Bir kabın içerisine tuz, kırmızı biber, sarımsak, kekik, taze biberiye, karabiber ve zeytinyağı alınır. Bütün malzemeler çırpıcıyla karıştırılır.Patatesler soyulur ve yıkanır. Elma dilimi şeklinde kesilir. Tepsiye pişirme kağıdı serilir ve hazırladığımız baharatlı karışım üzerine eklenir. Her yerine gelecek şekilde dağıtılır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişirilir.
Kıbrıs tatlısı tarifi
Kıbrıs tatlısı malzemeleri
3 adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı kırılmış ceviz
1 su bardağı hindistan cevizi
Bir paket kabartma tozu
Kıbrıs tatlısı kreması için
1 litre süt
1 su bardağı nişasta
Yarım su bardağı şeker
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
Kıbrıs tatlısı şerbeti için
2 su bardağı su
1.5 su bardağı şeker
1 paket vanilya
Kıbrıs tatlısı yapılışı
Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikle şerbeti yapın, çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin. Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin. Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blenderla 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca hindistan cevizi serpin.