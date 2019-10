Bugün ne pişirsem? Günün menüsü (21 Ekim 2019)

Yoğun bir hasta sonunun ardından sevdiklerinize günün yorgunluğunu unutturacak harika bir sofra hazırlamak ister misiniz? “Bugün ne pişirsem?” “Akşama ne yapsam?” diye düşünüyorsanız bu tarifler tam size göre. İşte size pratik, birbirinden leziz ve nefis yemek tarifleri…

Köfteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

8 su bardağı et suyu

500 gram kıyma

Yarım paket köfte harcı

1 buçuk çay bardağı su

Yarım su bardağı pirinç

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Pirinci ayıklayıp yıkayın. Derin bir tencerede yağı kızdırıp, içine unu ekleyip, kavurun. Unun kokusu çıkmaya başlayınca et suyunu, tuzu ve karabiberi ilave edip, kaynatın. Et suyu kaynarken derin bir kasenin içine kıymayı, yıkanmış pirinci, köfte harcını, suyu koyup yoğurun. Harç kıvamına gelince, harçtan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın. Kaynayan et suyunun içine köfteleri ilave edip, pişirmeye devam edin.

Köfteler pişerken küçük bir kasede yoğurdu ve yumurta sarısını çırpın. Çorbayı ateşten indirmeden önce terbiyeyi karıştırarak ilave edip, bir taşım kaynatın. En son olarak küçük bir tavada yağı kızdırıp, içine naneyi, kekiği, kırmızı pul biberi ilave edip, kavurun. Çorbayı servis tabağına alıp, üzerine sosu gezdirip, sıcak olarak servis edin.

Sebzeli Tavuk Biftek Sarma nasıl yapılır?

5 dilim ince dövülmüş tavuk biftek

Marinasyon için:

7-8 yemek kaşığı Zeytinyağı

2 diş Sarımsak

3-4 dal taze Kekik

1 çay kaşığı Karabiber

İçi için :

2 adet Kapya biber

1 adet Havuç

2 adet Yeşil biber

2 çay kaşığı Tuz

Yapılışı

Tavuk Biftekleri zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla marinasyon için buzdolabında üstü kapalı bekletin en azından sebzeler doğranana kadar.

Sebzeleri jülyen doğrayın.

Az yağlı tavada hafif tuz ilavesi ile soteleyin.

İyice ısınmış tavada tavukları tuzlayarak arkalı önlü 2 şeker dakika mühürleyin.

İçine sebzeleri yanlamasına koyup sarın.

Kürdanla açılmaması için tutturun.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 -30 dakika pişirin.

Yeşil mercimekli pilav nasıl yapılır?

Malzemeler

1,5 su bardağı bulgur

1 su bardağı yeşil mercimek

3 su bardağı su (mercimeği haşlamak için)

1 adet büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Sıcak su (bulgurların üzerini biraz geçecek kadar)

Yapılışı

Yeşil mercimek 3 bardak su ile hafif haşlanır. Tereyağı ve sıvı yağ karıştırılır ince doğranmış soğan eklenip pembeleşinceye kadar kavrulur. Yıkanmış bulgurlar eklenip karıştırılır. Üzerine haşladığımız mercimekleri ekleyin. Suyu üzerine çıkacak kadar ekleyin. Orta ateşte suyu çekene kadar pişirin. Bulgur suyunu iyice çektikten sonra dinlendirin.

Fırında mücver nasıl yapılır?

4 adet kabak

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Yarım demet nane

Yarım demet dereotu

Yarım su bardağı yoğurt

Yapılışı

Kabakları rendeleyin ve suyunu iyice sıkın. Dereotu ve naneyi incecik kıyın ve kabaklara ekleyin. Diğer malzemeleri de ilave edin. Fırını 175 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Mücver harcını yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye boşaltıp kaşığın arkasıyla her tarafını eşitleyin. Fırında 45 dakika kadar pişirin. Mücveriniz hazır. Dilimleyip servis yapabilirsiniz.

İsterseniz mücverinizi tepsiye kaşık kaşık yerleştirip tane tane mücverler de elde edebilirsiniz. Ancak böyle yaparsanız mücverlerin çok kalın olmamasına dikkat edin.

Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

3 adet ayva

1 adet limonun suyu

3 kibrit kutusu büyüklüğünde lohusa şekeri

1,5 su bardağı su

7-8 karanfil

2 adet çubuk tarçın

Ayva çekirdeği

Kaymak

Ceviz

Hazırlanışı

Ayvaları soyun ve ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarıp ayırın. Soyduğunuz ayvaları kararmamaları için limon suyunda bekletin.

Tencereye ayvaların iç kısımları yukarıya bakacak şekilde dizin. Ayvaların içlerine küçük parçalara böldüğünüz lohusa şekeri, ayva çekirdeği, karanfil ve çubuk tarçını ekleyin. Suyunu ilave edip kısık ateşte, ayvalar yumuşayıncaya kadar 1-1,5 saat pişirin.

Soğuyan ayvaları bir servis tabağına alın. Üzerine kaymak ve iri kırılmış cevizle süsleyerek servis yapın.