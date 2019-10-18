Bugün ne pişirsem? İşte günün menüsü (18 Ekim 2019)

Un Çorbası

Sebzeli Köfte Şiş

Zerdeçallı Bademli Pilav

Fırın Sütlaç

Un Çorbası

Malzemeler

4 çorba kaşığı un

3 Çorba Kaşığı tereyağ

1 adet soğan

1 litre kaynamış su

1 adet kuru biber

Nane

1 tatlı kaşığı Pul Biber

Tuz

Yapılışı

Öncelikle soğanı rendeleyin 2 çorba kaşığı tereyağ ile kavurun. Soğanlar kavrulduktan sonra pul biber veya kırmızı toz biber koyun. Şöyle bir çevirdikten sonra kaynamış suyumuzu soğan tereyağın içine dökün. Ayrı bir kapta unu biraz su ile yoğurt kıvamına getirin. Kaynayan karışımdan azar azar ilave ederek ılıtın. Sonra tüm karışımı kaynayan soğanlı karışıma ilave edin. Kuru biber ekleyebilirsiniz. Çorba koyulaşana kadar bekleyin. Koyulaştıktan sonra kapatmaya yakın nanesini ekleyin. Sonra üzerine tereyağlı pul biber sosu hazırlayıp dökün.

Sebzeli Köfte Şiş / Zerdeçallı Bademli Pilav

Sebzeli köfte şiş için malzemeler:

1 adet patates

10 adet çeri domates

15 adet arpacık soğan

1 adet biber

500 gr kıyma

1 adet soğan

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı kimyon

Zerdeçallı bademli pilav için malzemeler:

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı badem – kabuksuz

2 su bardağı baldo pirinç

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Beyaz biber

1 yemek kaşığı zerdeçal

3 su bardağı su

Yapılışı

Pirinçleri yıkayıp, süzün.Pilav tenceresine zeytinyağı ve tereyağını ekleyin.

Ardından bademleri ekleyin ve bir tur çevirin. Pirinçleri ekleyin ve kavurun.

Pirinçler iyice kavrulunca tuz ve karabiberi ekleyip, bir tur çevirin. Zerdeçalı da ekleyip kavurmaya devam edin. Suyunu ekleyip, bir tur karıştırın. Kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pilav suyunu çekince alttan üste doğru havalandırın. Üzerine havlu kağıt serip kapağını kapatın ve 10- 15 dakika dinlendirin. Sıcak servis edin.

Köfteli şiş için kıymadan köfteler yapın ve yuvarlak erik büyüklüğünde paçaları yuvarlayın.

Domates, patates köfte, biber soğan, köfte olarak dizin ocakta pişirin.

Fırın Sütlaç

4 su bardağı süt

1 su bardağı krema

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 çay bardağı pirinç (küçük çay bardağı)

2 su bardağı su pirinci haşlamak için

Yapılışı

Küçük bir sos tenceresine 1 çay bardağı pirinci ve 2 su bardağı suyu alıp pirinçler yumuşayıp suyunu çekinceye kadar haşlayın ve soğumaya bırakın.

Orta boy bir tencerede sütü, nişastayı ve şekeri alıp iyice çırpın.

Üstüne haşladığınız pirinçleri ilave edin. Süt kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra orta ateşte kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kıvamı muhallebi kıvamından biraz sulu olacak, karıştırırken kaşığı tutmaya ve ağırlaştığını hissedersiniz.

Kıvamını alan sütlacı fırın kaplarına üstlerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın ve kapları fırın tepsisine yerleştirin.

Fırının ızgarasını açın sütlaçları tepsi ile fırının en üst rafına koyun. Tepsiye 1 litre kadar su ilave edin.

Sütlaçların üstü kızarıncaya kadar pişirin. Pişen sütlaçları sıcak suya dikkat ederek fırından alın.

Oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirin. İsterseniz buzdolabında soğutarak servis yapın.