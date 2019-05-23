Bugün Okul Dışarıda Günü

Geçtiğimiz yıl dünyanın farklı ülkelerinde Mayıs ve Ekim aylarında düzenlenen Okul Dışarıda Günü’ne ise toplam 3,5 milyon, Türkiye’den 500 bine yakın çocuk katılmış; Türkiye Endonezya ve İngiltere-İrlanda ile birlikte en çok katılımın olduğu üç ülkeden biri olmuştu.

Bu yılın odağında çevre bilinci, geri dönüşüm ve yeniden kullanım var

Okul Dışarıda Günü’ne katılan öğretmenler, ebeveynler ve paydaşlar dersleri açık havaya taşırken Aktif Yaşam Derneği’nin Okul Dışarıda Günü sözcülerinden Prof. Dr. Belma Tuğrul ile hazırladığı, açık havada aktivite ve oyun önerilerinden oluşan rehber içeriklerinden faydalanıyor. İçeriklerde çocuklar aracılığıyla yetişkinler arasında çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak ve çocukların oynadığı alanların çevresel temizliğine dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilk kez çevre bilinci, geri dönüşüm ve yeniden kullanım başlıklarına da yer veriliyor.

Bu yıl ikincisini düzenledikleri Okul Dışarıda Günü’nün gördüğü ilgiden çok mutlu olduklarını dile getiren Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter, “Gelenekselleşme yolunda ilerleyen bu özel güne katılmak için web sitemizden kayıt olan tüm öğretmen ve ebeveynlere rehberlik edecek içerikler hazırladık. Bu yıl içeriklere eklediğimiz çevre bilinci, geri dönüşüm ve yeniden kullanım odağındaki içeriklerimizle çocukların oynadığı alanların çevresel temizliğine de dikkat çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz ise son yıllarda çocukların dışarıda geçirdiği zamanın azaldığına vurgu yaptı: “OMO markamız ile uzun yıllardır anne ve babalara çocuklarının gelişiminde keşfetmeye ve deneyimleyerek öğrenmeye yer vermeleri konusunda ilham vermeye çalışıyoruz. Çocukların dışarıda geçirdiği zamanı artırmak için projeler yapıyoruz. Okul Dışarıda Günü de bu anlamda çok değerli” dedi.

Sınıf içi eğitim ile açık havada deneyimleyerek öğrenme birbirini tamamlıyor

“Okul Dışarıda” ifadesinin okulun dört duvardan fazlası olduğunu anlattığını söyleyen Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi ve Uluslararası Oyun Derneği (IPA) Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul, “Çocukların okulun ve öğrenmenin gerçek yaşamla bağını kurabilecek deneyime dayalı yaratıcı öğrenme fırsatıyla buluşmaları çok önemli. Sınıf içi eğitim ile açık havada deneyimleyerek öğrenme birbirini tamamlıyor. Bu deneyimin tüm yıla yayılmasını dilerim” dedi.

Açık havada zaman geçirmek çocukların doğayla ve çevreyle ilişkisini güçlendirir

Dr. Yankı Yazgan da çocukların açık havada oynamaya imkân buldukları ‘gerçek oyun’ olarak adlandırılan oyun tipi sayesinde sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel olarak pozitif yönde gelişeceğine; oyun kurarak, oyun oynayarak ve yaparak empati kurmayı, sorun çözmeyi, geleceği planlamayı, öfkelerini ve zamanlarını yönetmeyi öğreneceğine dikkat çekti. Yazgan ayrıca açık havada zaman geçirmenin çocukları çevreye daha duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına, toplum ve dünya adına tutumlu olmayı öğrenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

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