Bugün okullar tatil mi? 12 Şubat okulların tatil olduğu iller

12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler:

Giresun

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

Tokat

Tokat’ta olumsuz hava şartları nedeniyle Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçede taşımalı sistemle eğitim, Zile'de ise ilçe genelinde 1 gün süre okullar tatil edildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda bazı ilçelerde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için tatil kararı alındığına dikkat çekildi. Açıklamada kaymakamlıkların kararı ile Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile Zile ilçe genelindeki tüm okullarda 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Bitlis

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde okullar bugün için tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı 12 Şubat Çarşamba günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise “Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 12 Şubat Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Van

Van il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün için tatil edildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle 12 Şubat 2020 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

Ordu

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün daha ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiğine dikkat çekilerek, “İlimizde yaşanan kötü hava koşullarının devam etmesi, meteorolojiden alınan uyarıya göre, ilimizin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat 2020 Çarşamba günü tüm il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Öte yandan Ordu genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle geçen iki gün eğitime ara verilmişti.

Sivas

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar. Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar, kendini tekrar gösterdi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğitime bugün bir gün ara veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane

Gümüşhane’de taşımalı eğitime hava şartları nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü bir gün süre ile ara verildi.

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada "Hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimizde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Taşimali Eğitime 12.02.2020 Çarsamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Yozgat

Yozgat'ta kar nedeniyle Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliği'ndan yapılan yazılı açıklamada Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bugün tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyuruldu. Eğitime ara verilen ilçelerdeki, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak.