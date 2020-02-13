Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat okulların tatil olduğu iller

14 Şubat Cuma günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler..

Mardin

Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devamı nedeniyle Artuklu, Midyat, Yeşilli, Derik, Ömerli, Savur ve Dargeçit ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ile hamile personelin ise idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Bingöl

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildiği duyuruldu.

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü için ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Siirt

Siirt'te, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hatay

Hatay'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün için tatil edildiği duyuruldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, kentte bugün için eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Doğan, açıklamasında, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeni ile 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır" dedi.

Bayburt

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine bugün de tatil edildi.

Bayburt’ta devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine bugün de tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Şubat 2020 Cuma günü de okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Cüneyt Epcim attığı tweette, "Bayburt İlimizde devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü 14.02.2020 Cuma günü Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir" dedi.

Bitlis

Bitlis’in 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 14 Şubat Cuma ara verildi. Ayrıca, söz konusu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacak.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurdu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışından dolayı okulların 1 gün daha tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik veriler ışığında ilimiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam edecek olması nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde kreşler, ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Şubat 2020 Cuma günü de 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personelimiz de kurumlarınca idari izinli sayılacaktır” denildi.

Van

Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 13-14 Şubat 2020 Perşembe ve Cuma günleri ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri 2 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Ağrı

Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Diyarbakır Valiliğince, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı ve bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Diyarbakır il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kentte beklenen kar, buzlanma ve çığ riskinin, sağlık ve ulaşıma olumsuz etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin cuma günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hakkari

Hakkari kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli olacağı kaydedildi.

Kayseri

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Bünyan'daki okullarda kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.

Ordu

Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde kaymakamlıklardan edinilen bilgiye göre de her iki ilçede bugün eğitime ara verildi.

Şırnak

Şırnak il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, bununla beraber olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı ifade edildi.

Sivas

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehrimizdeki kar yağışının MaşaAllahı var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı özlediğinizin farkındayım, ama olumsuz hava şartlarından dolayı Sivas genelinde 14.02.2020 Cuma günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Kuşları ve sokak hayvanlarını unutmayın olur mu?” ifadelerini kullandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verdi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez yerleşke ve ilçelerimizdeki öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşımı açısından Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz için 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 gün süre ile eğitim-öğretime ara verilmiştir "denildi.

Adıyaman

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü tatil edildi.

Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Kahta ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Malatya

Malatya’da kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde, devam eden olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda sorunlar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, ilimize bağlı tüm ilçelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, böbrek hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de bugün idari izinli sayılacaklar."

Gaziantep

Gaziantep il merkezi ve ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün daha tatil edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma Günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır. Gülümsemeniz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Kars

Kars’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm okullarımız 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

Öte yandan okulların tatil edilmesiyle birlikte kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

Erzincan

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine bugün de tatil edildi.

Erzincan’da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine bugün de tatil edilmesine karar verildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler, bugün hepinizden evinizin bahçesinde yaptığınız kardan adamla çekilmiş resimlerinizi bekliyorum” dedi.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.

Nevşehir

Nevşehir’de yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Tunceli

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde bugün için okullar tatil edildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde (merkez ve 7 ilçemizde )14 Şubat 2020 Cuma bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve don hayatı olumsuz etkiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bugün 10 ilçede eğitim ve öğretime ara verilirken, bugün bazı okullarda ise kar tatili uygulamasına devam edildi.

Kahramanmaraş’ta Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Çağlayancerit ilçelerinde okulların tamamı, Dulkadiroğlu ilçesinde; Baydemirli İlkokulu/Ortaokulu, Karamanlı İlkokulu, Karamanlı Sarılar İlkokulu, Baydemirli Boybeyli İlkokulu, Baydemirli Cumhuriyet İlkokulu, Baydemirli Serinyol İlkokulu, Çatmayayla Yusuf Kökünüz İlkokulu, Çatmayayla Ümmetler İlkokulu, Çatmayayla Kurtoğlu İlkokulu, Boyalı İlkokulu, Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemalli Ortaokulu, Başdervişli İlkokulu/ Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu/ Ortaokulu, Onkişubat ilçesinde; Hacılar İlkokulu/Ortaokulu, Kalekaya İlkokulu/Ortaokulu, Büyüksır İlkokulu/Ortaokulu, Ilıca Yeniyapan Ortaokulu, Onikişubat Belediyesi Ilıca İHO, Ilıca Yeniyapan İlkokulu, Süleymanlı İlkokulu/Ortaokulu, Sarıgüzel Ali Koca İlkokulu/Ortaokulu, Ilıca ÇPAL, Kürtül İlkokulu/Ortaokulu, Kürtül Celilli İlkokulu/Ortaokulu, Bulutoğlu Şehit İrfan Katabıçak İlkokulu/Ortaokulu, Bulutoğlu İrfan Çalık İlkokulu, İsmailli Göcek İlkokulu, Orhangazi İlkokulu, Fatih Bağrıaçık İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Bahçelievler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Fındıcak İlkokulu, Fatih Sulan Mehmet İlkokulu/Ortaokulu, Kümperli İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilkent Şehit Erdoğan Korkmaz İlkokulu/Ortaokulu, Şehit Osman Açıkgöz İmam Hatip Ortaokulu 14 Şubat 2020 tarihinde tatil edildi.

Batman

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 14 Şubat'ta da tatil edildiği bildirildi.

Sason ve Kozluk Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri genelinde 14 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DHA-İHA-AA