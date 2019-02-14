BİTLİS

Bitlis’in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 15 Şubat 2019 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ahlat ilçe merkezi ile belde ve köylerdeki her tür ve derecedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımız 15.02.2019 Cuma günü (bugün ) 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir." denildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulunun almış olduğu karar uyarınca, ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, merkez ve köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda (YİBO'lar ve pansiyonlu okullar dahil) 15 Şubat 2019 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesine yer verildi.

HAKKARİ VE YÜKSEKOVA

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 15 Şubat 2019 Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli ve hamile personellerde aynı tarihte idari izinli olarak sayılacaktır" denildi.

BİTLİS (İHA)