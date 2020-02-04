Etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle bugün (5 Şubat Çarşamba) bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte bugün okulların tatil olduğu il ve ilçeler..

Ağrı'da okullar tatil mi?

Ağrı'nın Eleşkirt, Tutak ve Patnos ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Eleşkirt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede iki gündür yoğun kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımızın, ekiplerimizin gayretli çalışmasına rağmen kar yağışı ve yoğun tipinin devam etmesi yüzünden gece saatlerine kadar açılamayacağı ön görülmüştür. Bu nedenle ilçemiz genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verilmiştir."

Patnos Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı ve fırtına yüzünden bugün eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kötü hava koşulları dolayısıyla Tutak ilçesinde de ilçe merkezine bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılamayacağı belirtildi.

Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün için okullar tatil edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların bugün (5 Şubat 2020) itibariyle 1 gün süreyle tatil edildiği, engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tunceli’de okullar tatil mi?

Tunceli'de kent genelinde etkili olan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle Ovacık ilçesinde Yeşilyazı Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Ortaokulu haricindeki tüm eğitim kurumları ile Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyündeki taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Bingöl’de bugün okullar tatil mi?

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle okulların bugün da tatil edildiği bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi ara ara etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle bugün eğitimi ara verilen ilçede bugün de okulların tatil edildiği aktarıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe ve bağlı köylerde tüm okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.

Öte yandan bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini öğrenildi.

Erzincan'da okullar tatil edildi

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 05 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Arslantaş, attığı tweette, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.” dedi.

Diyarbakır'da okullar tatil mi?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışının sürdüğü ilçe merkezi ve ilçeye bağlı bütün köylerde bugün okullar bir gün tatil edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç, Bölücek, Güneyyaka köylerinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bir günlük tatil edildi.

Kato Dağı eteklerinde bulunan yüksek rakımlı köylerde eğitime bir gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, ilçeye bağlı 3 köyde aşırı kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini söyledi.

Kaymakam Pendik, “İlçemizde yoğun kar yağışı tipi ve çığ tehlikesi olduğundan dolayı 3 köyümüzdeki okullar 5 Şubat 2020 tarihinde tatil edilmiştir” dedi.