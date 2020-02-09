Bugün okullar tatil mi?

Etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle bugün (10 Şubat Pazartesi) birçok il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte bugün okulların tatil olduğu il ve ilçeler..

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Rize Valisi Kemal Çeber Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların 10 Şubat'tan itibaren itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve 11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karabük

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, Merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Öte yandan Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

Ordu

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bitlis

Bitlis'te de olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Giresun

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Görele ilçesinde ise 2 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Şırnak

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği açıklandı.

Kastamonu

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Artvin

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Düzce

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği göz önünde bulundurularak, 10 Şubat Pazartesi günü, merkez ilçe ve tüm ilçelerimizdeki okul öncesi, ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kayseri

Kayseri’de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji'den alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz merkezinde Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçeleri 10 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde, Bolu merkez dahil tüm ilçeler ve köylerde okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiğini bildiren Ümit, "Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum." ifadesini kullandı.

Vali Ümit ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Hakkari

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bugün izinli sayılacağı ifade edildi.

Samsun

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçesinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Samsun genelinde engelli ve hamile kamu personelinin de bugün için idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bartın

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Siirt

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar tatil edildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Siirt’in Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan ve Tillo ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar bugün bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.'' denildi.

Sivas

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta eğitim ve öğretime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sivas Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda 09.02.2020 Pazar gecesi ve 10.02.202 Pazartesi gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği buzlanma, don olayı ve sis beklendiğinden dolayı öğrencilerimizi sağlığı ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 10.02.2020 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı konusunda yapılan açıklamada, “Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden de hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği vb. kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 10.02.2020 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süreyle izinli sayılacaktır“ denildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrenciler, aşırı soğukları olduğu bu günlerde en iyi öğrencinin hasta olmayan öğrenci olacağı düşüncesi ile bir gün evde dinlenmeniz, bol bol kitap okumanız doğru olacaktır. Bu sebeple, bugün eğitime Sivas'ın tamamında 1 gün ara veriyoruz. İyi tatiller çocuklar" ifadelerini kullandı.

Erzurum

Erzurum’da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Palandöken, Yakutiye ve Aziziye’deki tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarında eğitimin 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Nevşehir

Nevşehir’de geçtiğimiz gün yağan yoğun kar yağışı ile birlikte aşırı soğuklar ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde okullar tatil edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, “Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, 10.02.2020 pazartesi günü oluşacak kuvvetli buzlanma, don olayı ve yoğun sisin ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, Örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Özel eğitim kurslarının, Valiliğimizce 10.02.2020 pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanlar da aynı gün 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurur, bu vesile ile kapalı yolumuz bulunmamakla birlikte yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın tedbirli davranmalarını önemle rica ederiz” denildi.

Kars

Kars’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçede okullar 1 gün tatil edildi.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okullarımız 10.02.2020 Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Adıyaman

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullar bugün tatil edildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede soğuk hava ve şiddetli rüzgarın bugün da sürdürmesinin beklendiğini belirtti. Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

Yozgat

Yozgat'ın Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Akdağmadeni ve Çekerek kaymakamlıkları, yazılı açıklama yaparak, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bugün ilçelerdeki tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Akdağmadeni'nde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

Erzincan

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada Erzincan il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"İlimizde etkili olan aşırı soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ilimiz genelinde 10 Şubat 2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır."

Ağrı

Ağrı’nın Hamur ve Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitime ara verildi. Hamur ve Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalara göre, kar yağışı sonrası köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Şubat Pazartesi ara verildiği kaydedildi.

DHA-AA-İHA