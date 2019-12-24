Yurdun birçok bölgesinde etkisini giderek artıran sağanak yağış ve belli bölgelerde etkisini hissettiren kar yağışı sonrası kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler 'bugün okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte merak edilen soruların cevapları.

Adana’da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Adana’nın 4 merkez ilçesindeki okullarda sağanak nedeniyle eğitim bugün (25 Aralık Çarşamba) ara verilirken, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin aynı tarihte 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.

Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23 Aralık’tan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışın etkisinin devam edeceği bildirildiğinden, 4 merkez ilçemizde (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam) 25 Aralık çarşamba günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Adana’da sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 4 merkez ilçede tüm okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verilmişti.

Kayseri'nin Sarız ve Yahyalı ilçelerinde eğitime kar engeli

Kayseri’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarız ve Yahyalı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı Sarız ve Yahyalı’nın yüksek rakımlı mahallelerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, aşırı kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de eğitime ara verildi

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eğitime bugün ara verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde okullar tatil edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle iki okulda eğitime bugün ara verildi.

Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı bugün eğitime ara verildi.