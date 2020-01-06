Bugün okullar tatil mi? 7 Ocak okulların tatil olduğu iller

Etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle bugün (7 Ocak 2020 Salı) birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. İşte bugün okulların tatil olduğu il ve ilçeler..

Mersin’de okullar bugün tatil mi?

Mersin’in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Gülnar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede yağışların bugün de devam edeceği belirtildi. Mahalle yollarında, gece ayaz ve fırtına nedeniyle buzlanma olabileceği vurgulanan açıklamada, "Bu durumun taşıma yoluyla okullara giden öğrencilerin taşınması esnasında büyük risk oluşturabileceği düşünüldüğünden taşıma kapsamında eğitim öğretim hizmeti verilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda eğitim-öğretime 07 Ocak 2020 Salı günü ara verilmiştir. Taşıma kapsamında olmayan merkez okullarda ise eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 mahalledeki okulların ve ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi’nin bugün tatil olduğu açıklandı. Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteorolojinin ’kırmızı kod’ uyarısı yaptığı Mersin’de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların bugün de etkisini arttırarak devam edeceğinin bildirilmesi üzerine ilçedeki bazı okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi. Bu kapsamda olumsuz hava koşulları nedeniyle Erdemli ilçesine bağlı Büyük Sorkun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli ve Karayakup mahallelerindeki tüm okullar ile ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi’nde bugün için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Sivas bugün okullar tatil mi?

Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Ulaş Kaymakamlığı tarafından alınan karar neticesinde ilçeye bağlı 29 köyde taşımalı eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi.

Kütahya kent merkezi ile tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kütahya Valiliğ'inden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak halen devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ilçe, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Yukarıda tatil edilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Domaniç, Emet, Gediz, Şaphane, Pazarlar ve Tavşanlı ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Bozcaada ve Gökçeada'da bugün okullar tatil mi?

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bölgede dünden bu yana saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye ulaşan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'da hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle adalara 2 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Bilecik’te eğitime bir gün ara verildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile memurların da 1 gün süreyle izinli sayılmalarına karar verildi.

İlçe genelinde gece saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi amacıyla ilçe genelinde taşımalı sistemle eğitim verilen öğrencilere öğle sonrası okul tatil edildi. Yapılan son değerlendirmelerin ardından 7 Ocak Salı günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile memurlar da 1 gün süreyle izinli sayılacak.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Söğüt’teki ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Çankırı'nın 8 ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, il genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Atkaracalar, Eldivan, Çerkeş, Orta, Kurşunlu, Şabanözü, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Belirtilen ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Sarıveliler Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Balıkesir Dursunbey'de okullar tatil edildi

Balıkesir Dursunbey'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği kaydedildi.

Isparta'da bugün okullar tatil mi?

Isparta’da kar yağışı nedeniyle il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımıza yönelik olarak ilimiz merkez, belde ve köyleri ile Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ilçelerimizin merkez, belde ve köylerinde, Yalvaç ilçemizin taşımalı eğitim yapan okulları ile kasaba ve köylerinde, Sütçüler ilçemizin Kesme ve Kasımlar köylerinde 07.01.2020 Salı günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Eskipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı sistemle eğitim verilen okullarda eğitim öğleden sonra tatil edildi. Eskipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçedeki taşımalı sistem kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği duyuruldu.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı dolasıyla okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilk, orta ve liselerde (Spor Lisesi hariç) Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Manisa'da okullar tatil mi?

Manisa’nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerindeki bazı okullarda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Şehrin yüksek kesimlerinde sabahtan bu yana devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle Akhisar’da Hanpaşa, Kömürcü ve Dağdere mahallelerindeki okullar ile Ahmetli’de taşımalı eğitim yapılan Bahçecik ve Hacıköse mahallelerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kırklareli’de okullar tatil mi?

Kırklareli’de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullarda, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de bugün izinli sayılacağı belirtildi. Buna göre bugün Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitim uygulanan okullar tatil edildi. Öte yandan, Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Demirköy ilçesinde tipi şeklinde yağan kar ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçenin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle Demirköy ilçesinde NATO ile TRT’ye ait verici istasyonuna giden yol ulaşıma kapandı.

Ankara'da bugün okullar tatil mi?

Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan kar yağış dolayısıyla bugün eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.