Bugün okullar tatil mi? 8 Ocak okullar tatil mi?

Etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle bugün (8 Ocak 2020 Çarşamba) birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. İşte bugün okulların tatil olduğu il ve ilçeler..

Kütahya'da okullar bugün tatil mi?

Kütahya kent merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2 gündür yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 8 Ocak Çarşamba bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."

Niğde'de okullar bugün tatil mi?

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde, kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle taşımalı eğitim ve köylerde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı açıklandı.

Bilecik'in Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.

İlçelerin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı taşımalı eğitime 8 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Biga'ya bağlı köylerde okullar tatil edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde ve köylerden taşımalı ulaşımla ilçeye gelen öğrencilere okullar tatil edildi. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı köylerde etkisini arttırmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Biga'ya bağlı köylerde ve köylerden taşımalı ulaşım yoluyla ilçe merkezine gelen öğrencilere okulların tatil edildiği açıklandı.