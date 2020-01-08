Bugün okullar tatil mi? 9 Ocak okullar tatil mi?

Etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle bugün (9 Ocak 2020 Perşembe) bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte bugün okulların tatil olduğu il ve ilçeler..

Karabük’ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi. Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli (Ovacık Spor Lisesi dahil) okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, engelliler, diyaliz hastaları ve hamile kamu personelinin de bugün tam gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karaman'da okullar bugün tatil mi?

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar nedeniyle ilçe genelinde 9 Ocak Perşembe günü okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

AA