Türkiye Bugün okullar tatil mi? Hakkari'de okullar tatil edildi

Bugün okullar tatil mi? Hakkari'de okullar tatil edildi

Türkiye

Bugün okullar tatil mi? Hakkari'de okullar tatil edildi

Yurtta etkisini artırmaya başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk kar tatili haberi geldi. Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bugün (20 Şubat Perşembe) için tatil edildi.

20 Şubat 2020, Perşembe 00:22 Son Güncelleme:
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Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada,"Yoğun kar yağışı, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 20 Şubat 2020 Perşembe günü Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde eğitim öğretime (1)gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de 1 gün izinli sayılacaktır" denildi.

İHA

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