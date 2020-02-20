Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada,"Yoğun kar yağışı, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 20 Şubat 2020 Perşembe günü Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde eğitim öğretime (1)gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de 1 gün izinli sayılacaktır" denildi.

İHA