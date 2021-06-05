Son dönemlerde hayatımızda büyük yer kaplayan postane ve kargo şirketlerinin hafta sonunda açık olup olmadığına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Diğer yandan insan hayatı için vazgeçilmez bir öneme sahip eczane ve hastanelerin hafta sonu çalışma saatleri de merak konusu oldu. Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile pek çok iş yerinin çalışma gün ve saatinden değişikliğe gidilmişti. Bu durum postane, kargo eczane ve hastanelerin hafta sonu (5, 6 Haziran) çalışıp çalışmadığına dair merakı artırdı.

BUGÜN POSTANE VE KARGO, AÇIK MI?

Aras Kargo bugün 09.30 ile 15.00 saatleri arasında hizmet verirken, MNG Kargo 08.00 ile 14.00 saatleri arasında açık olacak.

PTT kargo ise kapalı olacak.

BUGÜN ECZANE VE HASTANELER AÇIK MI?

Bugün eczane ve hastaneler nöbetçi usulüne göre çalışıyor. Eczaneler belirlenen nöbetçi eczanelerde 7/24 hizmet verirken hastaneler sadece acil servislerde hizmetlerine 7/24 devam edecek.

HAFTA SONU (5, 6 HAZİRAN) POSTANE, KARGO ECZANE VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

5 Haziran Cumartesi günü kargo şirketleri belirli saatler içinde çalışmalarına devam ederken 6 Haziran Pazar günü kapalı olacak.

Eczane ve hastaneler ise her zaman olduğu gibi nöbetçi sistemi ve acil servislerde çalışmaya devam edecek.

HAFTA SONU ECZANE VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Hafta sonu eczaneler, nöbetçi sistemi ile çalışmalarını sürdürüyor. Acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam ederken, poliklinikler ise hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalı olacak.