15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz akşamı 251 kişi şehit ettiği bu kara günde halkın ayaklanmasıyla bu darbe girişimi amacına ulaşamadı. Bu yıldan itibaren de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ilan edildi.

Resmi tatil olması sebebiyle sağlık oacaklarında ve eczanelerde işleri olanlar şimdi "Bugün sağlık ocağı ve eczaneler açık mı?" sorusunu yöneltiyor.

15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAĞI VE ECZANELER KAPALI MI?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için sağlık ocağı yarım gün çalışacak. Resmi tatil ve cumartesi - pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutuluyor. Eczaneler kapaılı olurken nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

İLGİLİ KARAR

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."