Bugün vizyona giren 7 film (27 Eylül 2019)

1- Vox Lux









Yönetmen: Brady Corbet

Oyuncular: Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin

Tür Dram, Müzik

1999'da, genç kız kardeşler Celeste ve Eleanor büyük bir trajediden kurtulmuşlardır.

Kız kardeşler, ailerinin anma töreni sırasında, başlarına gelen felaketten esinlenerek güzel ve etkileyici bir müziğe imza atarlar.

Bu durum özellikle Celeste'nin bir anda şöhrete ulaşmasını sağlar.

Genç Celeste şarkı sözü yazarı kız kardeşi ve başarılı mejanerinin de yardımıyla yeni bir pop yıldızı haline gelir.

Celeste'nin jet hızıyla şöhret oluşu, beraberinde masumiyetini kaybetmesini de getirir.

Celeste'nin şöhretle mücadelesi sırasında Amerika'ya yapılan bir terör saldırısı, Celeste'yi yeni bir statüye taşır; Amerikan simgesi, laik tanrı, küresel süperstar.

2017'ye gelindiğinde ise Celeste artık 31 yaşındadır ve genç bir kızı vardır.

Skandallarla dolu olan kariyerini de doğru rotada tutabilmek için mücadele veren genç anne, son skandalının ardından kariyerini toparlamaya çalışmakta ve bilim kurgu temalı 6. albümünü tanıtmak için tura hazırlanmaktadır.

Bu süreçte küfürbaz pop yıldızının kişisel ve ailesinin sorunlarının üstesinden gelmesi gerekecektir...





2- Fırıncının Karısı





Yönetmen: Murat Onbul

Oyuncular: Alper Kul, Büşra Pekin, Korhan Herduran

Tür: Komedi

Fırıncının Karısı, hareketlerinden şüphelendiği kocasını takip etmeye karar veren genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Naif bir kadın olan Ferdane’nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır.

Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa’nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır.

Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir.

Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa’nın bu hali Ferdane’yi büyük bir meraka sürükler.

Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa’yı takip etmeye karar verir.

Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan’ı da yanına alan Ferdana, kocasını peşine düşer.

Bu sırada, İsmail’in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü “Vahdi Dede”nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur.

Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.





3- Saka Kuşu





Yönetmen: John Crowley

Oyuncular: Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman

Tür: Dram

The Goldfinch, annesinin öldürüldüğü müzeden paha biçilemez bir sanat eseri çalan bir çocuğun hikayesini konu ediyor.

13 yaşındaki Theodore Decker'ın hayatı, annesinin Metropolitan Müzesi'ne düzenlenen bir terörist saldırısında öldürülmesinin ardından alt üst olur.

Theodore, tüm bu karmaşanın ortasında The Goldfinch adı verilen paha biçilemez bir sanat eserini çalar.

Theodore'un annesinin bombalanma sonucu öldürüldüğü o günden geriye elinde kalan tek somut şey The Goldfinch’tir.

Kafesine zincirlenmiş bir Saka Kuşu portresi olan The Goldfinch, Theodore’un hayatını yeniden inşa etme sürecinde önemli bir yer edinecektir.





4- Yeti Efsanesi

Yönetmen: Jill Culton, Todd Wilderman

Oyuncular: Chloe Bennet, Sarah Paulson, Tenzing Norgay Trainor

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yeti Efsanesi, çatısında bulduğu efsanevi yaratık Yeti’yi evine geri götürmek için zorlu bir maceraya atılan Yi ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor.

Yi, dünyayı gezme hayali ile yaşayan genç bir kızdır. Genç kızın hayatı, Şangay’daki evlerinin çatısında bir Yeti ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır.

Evin çatısında yaşayan Yeti ile iletişim kurmaya çalışan Yi, onu evine, ailesinin yanına dönmesine yardımcı olmaya çalışır.

Sihirli yaratığın Everest’te yaşadığını anlayan Yi, yakın arkadaşları Jin ve Peng ile birlikte ona ‘Everest’ adını verirler.

Yi ve arkadaşları, Everest'i, dünyanın en yüksek noktasında ailesi ile yeniden bir araya getirebilmek için zorlu bir yolculuğa çıkmak için tüm hazırlıklarını yapar.

Bu sırada ekip, zengin biri olan Burnish ile zoolog Dr. Zara’nın, Yeti’nin peşinde olduklarını, her yerde onu aradıklarını öğrenir.

Yi ve arkadaşları, peşlerine düşen Burnish ve Dr. Zara’dan kurtulup, sevimli dostları Everest’in evine dönmesini sağlayabilecekler midir?





5- Sir-Ayet 2





Yönetmen: Kayhan Başoğlu

Oyuncular: Üzeyir Ulus, Besim Demirkıran, Mehmet Aras

Tür: Korku

Bilal ağa çok zor durumda kalmış bir adamdır.

Ancak henüz farkında olmadığı şey, içinde yaşadığı zorlukların onu daha da korkunç bir duruma itecek olduğudur.

Maddi zorluklar çekmekte olan ve bunalmış olan Bilal ağa, çaresizlik içindedir.

Yaşadığı bu derin çaresizlik onu çok tehlikeli bir anlaşma yapmaya iter.

Sonunda yaptığı bu anlaşma ile lanetli bir servetin sahibi olur.

Ancak ekonomik sıkıntılarının bitmesi ruhundaki pişmanlığı azaltamaz.

Pişman olan Bilal ağa bu anlaşmadan vazgeçmek ister ancak her şeyin bir bedeli vardır.

Karanlık anlaşmayı ihlal etmeyi canıyla ödemek zorunda kalır.

Nitekim anlaşmanın şartları eşitlenmemiştir.

Aynı köyde yaşayan iki genç arkadaşın cesedi soyma planları ile lanet tekrar harekete geçer.

Ölen Bilal ağanın mezarını gece kazıp altın dişlerini sökerek paraya çeviren iki arkadaş, artık lanetin yeni hedefleri olmuştur.

Hayatlarını cehenneme çevirecek olan bu lanet, tıpkı bir virüs gibi hayatlarına ve çevrelerindeki sevdiklerine bir bir bulaşacaktır...





6- Vampir İstilası

Yönetmen: Jeff Sinasac

Oyuncular: Jeff Sinasac, Elysia White, Adam Cronheim

Tür: Korku, Aksiyon

Film, vapirlerin istilasından kurtulmayı başaran bir grup insanın hikayesini konu ediyor.

Dünya vampirlerin istilası altındadır.

Dünyayı talan eden vampirler, insanlığın neredeyse yok olmasına neden olur.

Yaşanan bu korkunç istiladan kurtulmayı başaran bir grup insan, hayatta kaldıklarını umdukları sevdiklerini bulmak için bir araya gelir.

Grup, öncelikle kendileri için güvenli bir yer bulma arayışına girer.

Korunaklı olduklarını düşündükleri bir yere sığınan grup, bir süre sonra beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır.









7- Oyunbozan

Yönetmen: Nora Fingscheidt

Oyuncular: Helena Zengel, Albrecht Abraham Schuch, Gabriela Maria Schmeide

Tür: Dram

Oyunbozan, koruyucu ailelerin yanından kaçan küçük bir kızın hikayesini konu ediyor.

Benni, asıl adı Bernadette olan, ancak hiç kimsenin onu böyle çağırmaya cesaret edemediği, 9 yaşındaki bir kızdır.

Tuhaf bir kız olan Benni, sosyal hizmetler kurumunun çatısı altındadır ve çalışanların adeta kabusu olmuştur.

Görevliler, Benni için defalarca koruyucu aile bulmalarına, ona huzurla yaşayabileceği yeni bir yuva ayarlamalarına rağmen, o her serinden kaçıp kuruma geri döner.

Benni'yi okula getirip götürmekle sorumlu olan Micha, küçük kızla arasında farklı bir bağ kurar.

Doğanın Benni'ye iyi geleceğini düşünen Micha, onu kampa götürmeye karar verir.

Üç haftalık kamp süresi boyunca hayatının en güzel zamanlarını geçiren Benni, şehre geri döndüğünde ve evsiz olduğu gerçiği ile yeniden yüzleştiğinde öfkesini durdurmayı başarabilecek midir?











